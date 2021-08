L'annonce de l'Apple Car ne devrait plus tarder selon un lauréat du prix Nobel de chimie

Les rumeurs et fuites d'informations s'enflamment depuis quelques années au sujet de la future voiture électrique et connectée d'Apple. Ce qui reste pour l'instant encore très flou, c'est la date d'annonce, mais aussi de disponibilité de l'Apple Car. Pour Akira Yoshino un lauréat du prix Nobel de chimie sur les batteries au lithium-ion, il faut s'attendre à une annonce imminente.

L'Apple Car va bientôt être dévoilé

Apple a tout fait pour que son projet Apple Car ne soit pas dévoilé dans la presse, mais visiblement le secret est tellement extraordinaire que de nouvelles informations se retrouvent tous les mois en circulation sur internet.

Ce qui reste encore inconnu, c'est la date d'annonce de l'Apple Car, selon Akira Yoshino, le géant californien devrait publiquement parler de son projet "le plus tôt possible".



Il se pourrait donc que Tim Cook se serve d'un futur Apple Event pour aborder le projet Apple Car avec quelques détails croustillants comme les fonctionnalités, le prix ou encore les garanties de sécurité à bords du véhicule.

Sur quoi se base Yoshino pour affirmer cela ?

Le lauréat du prix Nobel de chimie n'a aucune fuite en sa possession, il se base uniquement des éléments factuels. Selon sa déclaration à Reuters, le marché de la voiture électrique et connectée avance tellement vite qu'Apple ne peut plus rester en retrait et se doit de dire "nous aussi nous travaillons sur quelque chose de révolutionnaire, préparez-vous ça arrive très vite...".

Yoshino explique :

Tesla a sa propre stratégie indépendante. Celui qu'il faut surveiller est Apple. Que feront-ils ? Je pense qu'ils pourraient annoncer quelque chose bientôt. Et quel type de voiture annonceraient-ils ? Quel type de batterie ? Ils veulent probablement entrer sur le marché vers 2025. S'ils le font, je pense qu'ils doivent annoncer quelque chose d'ici la fin de cette année. C'est juste mon hypothèse personnelle.

Attention tout de même à un détail très important, si Akira Yoshino voit juste et qu'Apple annonce l'Apple Car avant la fin de l'année, cela ne voudra pas dire que la disponibilité du véhicule se fera dès 2022, il peut se passer plusieurs années entre l'annonce et le lancement de l'Apple Car.



N'oublions pas que nous parlons du plus grand projet depuis la création d'Apple et que l'automobile est à des années-lumière de la création d'un smartphone. Si aujourd'hui, le géant californien s'est entouré des meilleurs, le développement d'un véhicule prend énormément de temps, surtout quand on part de zéro dans la conception !