Civilization VI : le pass Nouvelle Frontière est disponible sur iOS

Il y a 6 heures

Alban Martin

Plus tôt ce mois-ci, Aspyr Media annonçait les détails du pass Nouvelle Frontière de Civilization VI sur iOS. Après le lancement de Civilization VI version iPad il y a quelque temps, il a été mis à jour avec de nouveaux DLC et des extensions, y compris le support de l'iPhone et plus encore.

Sid Meier's Civilization VI 1.3 : le nouveau Pass est arrivé

La version iOS a toujours été en retrait par rapport à celle sur consoles et la mise à jour d'aujourd'hui ajoute enfin le pass Nouvelle Frontière en tant qu'achat intégré aux côtés d'une mise à jour qui promet des sauvegardes multiplateformes. Cela signifie surtout qu'ils ont résolu les problèmes de connexion, car il y avait auparavant des sauvegardes multiplateformes. Malheureusement, la version 1.3 n'apporte pas d'améliorations visuelles ou de performances, le jeu est toujours affiché dans une résolution assez faible par rapport aux capacités des derniers appareils Apple.

Créé à l'origine par le légendaire concepteur Sid Meier, Civilization est un jeu de stratégie au tour par tour dans lequel vous tentez de bâtir un empire à l'épreuve du temps. Devenez le Maître du monde en établissant et en dirigeant une civilisation depuis l'Âge de pierre à celui de l'information. Faites la guerre, usez de diplomatie, faites progresser votre culture et affrontez les plus grands dirigeants de l'histoire pour ériger la plus grande civilisation que ce monde ait connue.



Pour en revenir au pass Nouvelle Frontière, il comprend six nouveaux packs de contenu téléchargeable comprenant huit nouvelles civilisations, neuf nouveaux dirigeants, six nouveaux modes de jeu, de nouveaux personnages et plus encore. Regardez la bande-annonce ci-dessous :

Le pack New Frontier est au prix de 19,99€ en achat intégré. Tous les DLC précédents ont également été mis à jour, vous serez donc invité à mettre à jour le DLC lorsque vous lancerez le jeu sur iPad ou iPhone après la mise à jour 1.3.0 d'aujourd'hui. Voici les principaux achats intégrés dont celui pour débloquer le titre après les 60 premiers coups :

Pass Nouvelle Frontière : 19,99 €

Gathering Storm : 19,99 €

Rise and Fall : 14,99 €

Civilization VI Jeu complet : 4,99 €

Vous pouvez également acheter le DLC gratuit de compatibilité multijoueur Civilization VI afin de pouvoir rejoindre des jeux sans posséder ce contenu. Comme mentionné précédemment, tous les DLC sont réduits de 50% et le déverrouillage du jeu de base est réduit à 4,99 € jusqu'au 31 août. Reste à Aspyr Media d'améliorer les visuels et les performances sur les nouveaux appareils.

