Le magnifique Behind The Frame est de sortie sur iOS, Android et Steam

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Comme annoncé il y a un mois, les studios Akupara Games et Silver Lining lancent leur dernier jeu narratif interactif inspiré des animés du Studio Ghibli : Behind the Frame: The Finest Scenery. L'occasion de découvrir un monde aussi beau qu'intriguant et qui se déguste du bout des doigts.

Behind the Frame est disponible sur mobiles et PC

Pour mémoire, Behind the Frame suit une artiste en herbe alors qu'elle vaque à ses occupations quotidiennes et se demande quel est le problème avec son mystérieux voisin artiste et son chaton. En fin de compte, vous allez l'aider à terminer sa peinture de chef-d'œuvre et « alors que sa peinture commence à prendre forme, [vous] découvrirez une histoire émotionnelle de hasard et d'art révélée derrière des moments sans rapport mais familiers. » Découvrez la magnifique bande-annonce qui dévoile la date de sortie de Behind the Frame :

Behind the Frame est une fiction vivante et interactive sur une artiste en herbe sur le point de terminer la dernière pièce de sa soumission à la galerie.



Comme le rappellent les développeurs, il ne s'agit pas d'un jeu en point & click classique mais d'une expérience relaxante et éloquente qui peut être jouée à n'importe quel rythme. Tout a été fait à la main, avec des couleurs resplendissantes et de superbes visuels animés à la main, le tout transporté par une bande-son fluide et facile à écouter.



Votre but, en tant qu'artiste passionné, est de trouver les couleurs manquantes qui donneront vie à vos peintures - tout en vous rappelant de prendre les pauses café et petit-déjeuner occasionnelles qui vous permettent de continuer. Il y a plus que ce que l'on voit, car chaque tableau a une histoire à raconter.



Liste des fonctionnalités :

Peignez, esquissez et retouchez vos œuvres d'art pour compléter votre chef-d'œuvre et vos souvenirs

Plongez et explorez de magnifiques mondes panoramiques animés à la main inspirés des visuels de Miyazaki/Studio Ghibli

Vivez une histoire évocatrice, à travers les yeux d'un artiste passionné



Behind the Frame est le type d'expérience qui s'accommode parfaitement des écrans tactiles de nos smartphones et tablettes. Si vous étiez à la recherche d'un titre original, beau et relaxant, foncez sur l'App Store pour 5,49€, ou sur le Google Play Store si vous avez un Android.

Télécharger le jeu Behind the Frame