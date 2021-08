Marvel Future Revolution est de sortie sur iPhone et Android

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

1



Annoncé l'an passé lors du PAX East 2020, le nouveau jeu de Netmarble et Marvel est arrivé sur App Store et Play Store. Marvel Future Révolution est un tout nouveau jeu mobile en monde ouvert qui devrait ravir les fans et même au-delà.

Regardez la bande-annonce vidéo du mode multijoueur de ce nouveau Marvel :

MARVEL Future Revolution est enfin sur iPhone et Android

Marvel Future Revolution se positionne comme un RPG gratuit en monde ouvert spécialement conçu pour les plateformes mobiles. Tout en respectant l'univers connu de tous, le nouveau jeu met en vedette Red Skull, Baron Mordo, M.O.D.O.K, Green Goblin, Red Goblin et d'autres super méchants comme Doctor Strange, Spider-Man, Captain Marvel, Captain America et plus encore.



Le jeu Marvel a été soigné comme jamais avec des graphismes 3D de grande qualité grâce à l'utilisation du Unreal Engine 4 qui tire parti des capacités des dernières machines Apple, mais aussi au niveau du gameplay avec des combats spectaculaires en temps réel au sol et dans les airs. La progression est évidemment très importante comme dans tout RPG qui se respecte avec beaucoup de compétences à acquérir et de personnalisation pour rendre votre super-héros unique.

Reste à voir sur le long terme si le modèle économique choisi, un free-to-play, permet d'avoir un équilibre entre les joueurs qui payent et ceux qui préfèrent jouer entièrement gratuitement.



Attention par contre, si Marvel Future Revolution est beau et même bluffant avec des environnements impressionnants, la jouabilité n'est pas évidente avec de nombreux boutons tactiles très proches. Un temps d'adaptation sera nécessaire pour maitriser la bête. A télécharger sur l'App Store pour iOS ou sur Google Play pour Android. Les joueurs qui s'étaient pré-inscrits auront des costumes bonus au premier lancement. A vous de jouer !

Télécharger le jeu MARVEL Future Revolution