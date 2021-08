Foxconn cherche 200 000 travailleurs pour assembler les iPhone 13

Il y a 40 min (Màj il y a 25 min)

William Teixeira

Tous les ans, le même refrain se répète : un nouvel iPhone sort, il y a une forte demande des consommateurs et Apple cherche à fabriquer le plus d'iPhone possibles pour éviter les ruptures de stocks. Pour les iPhone 13, les prévisions d'Apple prévoient une demande supérieure à celle des iPhone 12, le partenaire d'assemblage Foxconn est en ce moment sous la pression pour trouver plus de travailleurs sur ses chaînes de production.

200 000 travailleurs supplémentaires sont recherchés

Chaque jour, des centaines de milliers d'iPhone sortent des usines de Foxconn pour être expédiés vers la plateforme logistique d'Apple. Cette incroyable production ne peut se réaliser sans le dévouement et l'investissement de milliers de personnes qui sont quotidiennement sur les chaînes pour assembler les smartphones d'Apple.

Pour la commercialisation des iPhone 13, Foxconn cherche à produire toujours plus puisque l'objectif est de satisfaire Apple et de générer au passage un maximum de chiffre d'affaires !



Le partenaire d'Apple vient de lancer une énorme campagne de recrutement visant à embaucher le plus rapidement possible 200 000 nouveaux salariés en contrat CDD.

Cette étape serait inévitable pour répondre à la demande impressionnante d'Apple pour la production des iPhone 13 !



Le recrutement massif se passe dans la ville chinoise de Zhengzhou, c'est à cet endroit où Foxconn possède sa plus grande usine, souvent comparé à une petite ville tellement que c'est immense !

Selon les récentes informations, Foxconn aurait le soutien total des gouvernements locaux, ces derniers ont même mis en place 100 autobus qui s'installent à des endroits clés dans la ville pour permettre d'aller à la rencontre des habitants qui seraient partant pour commencer l'aventure Foxconn.

Selon le partenaire d'Apple, les candidatures sont nombreuses et si cela continue à ce rythme, l'objectif des 200 000 travailleurs pour assembler les iPhone 13 pourrait être atteint au plus tard sur la dernière semaine du mois de septembre.

À noter qu'après avoir signé, un employé arrive en général assez rapidement dans une phase de formation puis est accompagné après sur les chaînes de production.



L'usine de Zhengzhou est capable d'accueillir jusqu'à 350 000 travailleurs et fabrique un maximum de 500 000 nouveaux iPhone tous les jours, sous réserve que les fournisseurs livrent les composants en temps en heure.

Selon les dernières informations obtenues, aucun retard conséquent n'est pour l'instant arrivé sur la chaîne d'assemblage des iPhone 13, tout devrait bien se passer pour le lancement le mois prochain, du moins si Apple a vu juste par rapport aux prévisions et à la demande !