Asphalt 8: Airborne+ est de sortie sur Apple Arcade

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Medhi Naitmazi

Encore une nouveauté sur Apple Arcade. Cette fois, il s'agit d'un classique avec Asphalt 8: Airborne+. Le jeu de Gameloft est cette fois dépourvu de publicité et d'achat intégré, une très bonne idée pour pouvoir profiter pleinement de ce jeu de course arcade très bien réalisé.

Asphalt 8: Airborne+ : une version améliorée du jeu

Après avoir convaincu 400 millions de joueurs sur mobiles (rien que ça !), Gameloft propose donc en partenariat avec Apple, une version complète de son jeu de course arcade avec 240 bolides officiels dont des motos, 50 circuits, 400 courses en carrière, 1500 défis, 6 modes de jeu uniques, et plus encore. Voilà de quoi rentabiliser son abonnement Apple Arcade très facilement, d'autant que le jeu est superbe et compatible avec la plupart des appareils Apple. Cette version "+" signifie qu'elle est dans la catégorie des classiques de l'App Store, au même titre que les récents Leo's Fortune+ ou Jetpack Joyride+. Sachez qu'Asphalte 8 est sorti il y a maintenant 7 ans sur App Store...



Voici le trailer de l'époque (les graphismes ont été rehaussés depuis) :



Si le jeu de Gameloft vous intéresse dans cette version sans aucun désagrément financier, vous devez vous abonner à Apple Arcade avec un essai gratuit d'un mois pour en profiter. Après cela, comptez 4,99€ par mois ou même un peu moins avec le pack Apple One. Un abonnement peut être partagé avec jusqu'à six autres membres de votre famille grâce au partage familial sur tout un tas d’appareils y compris l’iPhone, l’iPad, le Mac et l’Apple TV.



