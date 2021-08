Xiaomi s'offre la société Deepmotion pour 77 millions de dollars

Alexandre Godard

Xiaomi n'a pas de limites ! Preuve en est, la marque veut sortir son propre véhicule électrique et autonome dans quelques années. Pour ce faire, quoi de mieux que de racheter certaines sociétés implantées dans le domaine et c'est justement ce qui vient de s'effectuer avec le rachat de la startup Deepmotion.

Une voiture Xiaomi dans les années à venir ?

Que l'on aime ou que l'on n’aime pas, il faut tout de même reconnaître que Xiaomi est une marque qui fait fréquemment parler d'elle. En seulement 15 jours, nous avons eu l'annonce du Mi Pad 5 Pro, une promotion sur le Xiaomi Mi Electric Scooter 3, un arrêt définitif de la marque Mi et pour finir, un bilan global de la société avec un bénéfice net de 1.28 milliard de dollars sur le deuxième trimestre et un rachat important.

Ce qui nous intéresse tout particulièrement ici c'est l'annonce du rachat de la startup nommée Deepmotion. Pour le coup, rien à voir avec les smartphones car il s'agit d'une acquisition censée renforcer le projet de la future voiture Xiaomi.



Et oui, les marques chinoises adorent se diversifier et Xiaomi ne fait pas exception. Cela fait déjà plusieurs années que la marque à ce projet en tête et l'annonce du PDG il y a quelques mois avait définitivement confirmé l'intérêt autour d'une "Xiaomi Car".



Du coup, le rachat de Deepmotion prend tout son sens car la société est connue pour développer des logiciels d'aide à la conduite. À l'instar de Tesla, le but ici est bien évidemment de créer une voiture électrique et autonome, les deux critères dont nous parlons tous le temps lorsque l'on évoque le futur de l'automobile.



Un projet qui vraisemblablement mettra du temps à se concrétiser mais cette acquisition de 77.3 millions de dollars vient tout de même s'inscrire dans le plan initial de Xiaomi à savoir investir plus de 10 milliards de dollars en 10 ans dans ce domaine.



