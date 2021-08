Tim Cook veut lancer l’Apple Car ou l’Apple Glass avant de partir

Hier, nous vous informions que le grand malin Facebook avait acheté des espaces publicitaires au sein de trois grands journaux américains dans le seul but de descendre Apple et sa nouvelle...

Bloomberg avait précédemment détaillé la "planification de la succession" l’an passé. Ce rapport expliquait qu'Apple cherche de plus en plus à cultiver sa prochaine classe de cadres supérieurs pour succéder à Cook avec une véritable vision d’entreprise. Quoiqu'il en soit, le changement ne semble pas pour tout de suite.

Gurman réitère également qu'Apple prévoit un casque de réalité mixte pour 2022, mais que des lunettes de réalité augmentée, les Apple Glass, sont également en cours de développement pour une sortie au cours du "milieu de la décennie". Mais une sortie, ou du moins une présentation de l’Apple Car pourrait être également une fin grandiose pour celui qui a permis à la firme d’atteindre des sommets en bourse. Gurman spécule que Cook prendra probablement sa retraite entre 2025 et 2028, car il a également un accord salarial qui expire en 2025. De plus, Tim a fêté ses 60 ans cette année.

La croyance à l'intérieur d'Apple est que Cook veut juste rester là pour une nouvelle catégorie de produits majeure, qui sera probablement des lunettes de réalité augmentée plutôt qu'une voiture - quelque chose qui est encore plus loin. Il comprend également que gérer une entreprise de la Silicon Valley est généralement un jeu de jeune, et il ne restera pas bien au-delà de sa fleur de l'âge.

Gurman écrit que le CEO qui recevra bientôt plus de 750 millions de dollars en action AAPL , se concentre particulièrement sur les lunettes de réalité augmentée d'Apple. Les efforts en matériels AR/VR d'Apple seront probablement la dernière catégorie de produits majeure de Cook :

Dans la dernière édition de sa newsletter hebdomadaire Power On , Mark Gurman de Bloomberg affirme que Cook veut rester "pour une nouvelle catégorie de produits majeure".

Depuis quelques années, les spéculations sur le remplaçant de Tim Cook à la tête d’Apple vont bon train. Alors qu’il vient de fêter ses 10 ans à la tête de l’entreprise crée notamment par Steve Jobs, Cook assure qu’il ne sera "probablement" plus là dans 10 ans. Mais avant cela, le patron envisage encore de nous surprendre.

