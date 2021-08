De jolis rendus des futures Apple Watch 7 sport et acier

Il y a 3 heures

Alban Martin

Après des clones à 60 dollars peu attirants, voilà des rendus qui permettent de mieux imaginer la future Apple Watch 7. S'appuyant sur les rumeurs et les fuites les plus crédibles, Phone Arena a réalisé un joli travail pour faire patienter les clients.

Un rendu plus proche de la réalité pour l'Apple Watch

Comparés aux clones de la semaine dernière, les rendus de l'Apple Watch 7 proposés ici sont bien plus qualitatifs. En général, les contrefaçons délaissent les petits détails, et c'est souvent ce qui fait toute la différence.



Selon nos observations, l'aplatissement du boîtier de l'Apple Watch la rendra plus cohérente avec les autres appareils de la gamme Apple et pourrait réduire les bordures de la montre, notamment grâce à l'écran légèrement plus grand qui sera livré avec l'Apple Watch Series 7.

L'Apple Watch 7 pourrait être disponible en deux nouvelles tailles de boîtier - 41 mm et 45 mm. Ceux-ci remplaceront les options actuelles de 40 mm et 44 mm auxquelles nous nous sommes habitués depuis l'Apple Watch 4. Cette différence de taille de 1 mm ne semble peut-être pas importante, mais elle permettra d'agrandir encore un peu plus la surface utile de la dalle.

En plus du design plat pour correspondre à l'iPhone et à l'iPad actuels (ainsi qu'à l'iMac 24 pouces), Apple sortirait de nouveaux cadrans de montre pour profiter de la plus grande taille.



Voici donc les rendus de nos confrères qui seront confirmés (ou non) dans deux semaines environ, avec un keynote attendu aux alentours du 14 septembre. L'iPhone 13 devrait être la star, l'Apple Watch l'une des têtes d'affiche.