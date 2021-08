Ouragan Ida : Apple va faire un don pour les secours et la reconstruction

Vous l'avez probablement vu aux actualités et sur les réseaux sociaux, l'ouragan Ida a provoqué des rafales jusqu'à 277 km/h en Louisiane. Les dégâts sont catastrophiques dans certains endroits avec des bâtiments complètement détruits, des maisons en ruine... Pour apporter son soutien à cet État du Sud des États-Unis, Apple va réaliser un don pour la reconstruction, mais aussi aux secouristes qui ont travaillé sans relâche !

Comme à son habitude, Apple offre une donation lors des catastrophes naturelles comme les ouragans, les inondations et les séismes. Après avoir mis à disposition une aide financière lors des inondations en Allemagne et Belgique il y a un mois, la firme de Cupertino va cette fois aider la Louisiane qui vient de vivre l'un des pires ouragans de son histoire.

Tim Cook a confirmé sur Twitter qu'Apple fera un don aux "efforts de secours et à la reconstruction sur le terrain", le CEO n'a pas mentionné la somme qui sera attribuée ni quand elle le saura.

Classé très rapidement en catégorie 4, l'ouragan Ida a commencé dimanche en fin de matinée avec des vents en moyenne à 240 km/h. Les habitants de La Nouvelle-Orléans ont été invités à rester chez eux en sécurité, malgré une coupure totale d'électricité dans toute la ville et un niveau de l'eau qui est très vite monté.

Le Président Joe Biden avait qualifié l'ouragan Ida "comme un cyclone potentiellement mortel", c'est en tout cas l'un des ouragans les plus puissants depuis plus d'un siècle.

Our thoughts are with everyone in Hurricane Ida’s path, especially those sheltering in Louisiana, and we’re grateful for the first responders who are helping keep communities safe. Apple will be donating to relief and recovery efforts on the ground.