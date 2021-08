Tesla veut devenir un fournisseur d'énergie au Texas

Encore une nouvelle nous provenant droit de chez Tesla : on le sait, la compagne d'Elon Musk souhaite non seulement améliorer ses batteries, mais également rendre leurs coûts moins chers. Pour...

Une demande déposée auprès de la Public Utilities Commission du Texas prouve que Tesla veut dépasser son statut de pionnier dans le marché de la voiture électrique. Le but de la société d'Elon Musk ? Rejoindre la liste des 100 fournisseurs d’énergie présents dans l'État du Texas, avec une approche qui se veut différente. Avec un statut de “fournisseur d’énergie au détail”, Tesla veut notamment permettre une production électrique ouverte aux particuliers avec le Solar Roof, mais aussi le stockage avec les Tesla Powerwall. Il faut dire que la firme a déjà un bon pied au sein du Texas, avec plusieurs centres de stockage de l’énergie sur batterie avec une capacité estimée de 250 mégawatts. Reste désormais à savoir comment réagira le marché à cette arrivée. Source

Elon Musk aime la diversité et a de nombreuses ambitions pour sa société phare, Tesla, qui révolutionne déjà le monde de la voiture électrique. Et c'est justement ses avancées au sein de l'électricité que la firme veut mettre en avant, en ayant l'ambition de devenir un fournisseur d'énergie officiel au Texas.

