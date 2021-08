Apple dépense plus que Big Pharma en lobbying en Europe

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Nous ne sommes pas naïfs et nous savons très bien que les géants de la technologie pratiquent le lobbying un peu partout à travers le monde pour obtenir gain de cause. Cependant, cette étude permet de mettre la main sur des chiffres "précis" et d'avoir un visuel sur les dépenses d'Apple, Facebook, Microsoft, Google pour rester au-dessus des lois de l'Union Européenne.

Du lobbying en veux-tu en voilà !

Comme vous le savez, le monde des grandes entreprises ou l'argent coule à flot n'est pas un long fleuve tranquille. Afin de s'implanter partout à travers le monde, il faut négocier certaines règles avec chaque pays, voire carrément chaque continent pour s'assurer que le futur s'annonce radieux et paisible.

Et lorsque nous parlons de négociations, nous parlons bien sûr d'argent mais aussi de lobbying. Une pratique que les GAFAM connaissent à merveille même s'il faut reconnaître qu'Apple n'était pas le plus dépensier dans ce domaine il y a encore quelques années.



La pression autour des lois antitrust étant un débat de plus en plus mis sur le devant de la scène, Apple semble avoir décidé de réagir et ce n'est pas ce dernier rapport qui dira le contraire.



Selon Corporate Europe Observatory et LobbyControl, le secteur de la technologie dépense plus en lobbying en Europe que n'importe quelle autre industrie présente sur ce territoire, plus encore que Big Pharma.



Un rapport lourd de conséquence qui démontre une fois de plus que la Big Tech est de plus en plus puissante dans ce monde et se retrouve complètement dans un cadre qui n'est plus le sien, à savoir le domaine politique. Pour rappel, "Apple & co" sont à l'heure actuelle plus riches et plus puissants que certains pays, on estime même que le PIB de la France est inférieur à la capitalisation boursière d'Apple...



Au vu du classement visible ci-dessous, nous retrouvons Google en première position suivi de Facebook, Microsoft et enfin en quatrième position d'Apple avec 3.5 millions d'euros de dépenses en lobbying (Europe) rien qu'en 2020.

Les entreprises technologiques dépensent plus de 97 millions d'euros par an pour faire pression sur les institutions de l'UE.



Cela fait de la technologie le plus grand secteur de lobbying de l'UE en termes de dépenses, devant la pharma, les combustibles fossiles, la finance ou les produits chimiques.

Ne nous y trompons pas, si Apple et les autres dépenses autant d'argent pour faire pression sur l'UE c'est bien évidemment car les avantages qu'ils ont actuellement leur rapportent beaucoup plus et que cela serait problématique de les perdre.



Pas plus tard que ce midi, nous avons évoqué l'annonce officielle de la Corée du Sud qui va obliger Apple à ouvrir l'App Store aux paiements tiers. Voilà typiquement le genre d'annonce que la Pomme ne veut pas voir arriver en Europe et sur les autres continents car elle impacte la commission de 15%-30% si lucrative pour la marque.