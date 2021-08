Le film "Raymond et Ray" avec Ewan McGregor et Ethan Hawke sera une exclu Apple TV+

Il y a 7 heures (Màj il y a 6 heures)

Julien Russo

Apple vient d'annoncer qu'un nouveau film est en préparation pour Apple TV+, le géant californien a obtenu l'accord de diffusion exclusif pour le film Raymond et Ray avec en vedette Ewan McGregor et Ethan Hawke. Si pour l'instant nous avons peu d'information sur ce nouveau contenu, nous connaissons déjà les "bases" de l'histoire !

Un film qu'on a hâte de voir

Ethan Hawke aperçu dans Les 7 Mercenaires et Sinister ainsi que Ewan McGregor qui a joué dans la série Fargo vont être les deux acteurs principaux de cette future création originale Apple.

Raymond et Ray raconte l'histoire de deux demi-frères qui ont tous deux vécu dans l'ombre de leur père, quand celui-ci décède, leur vie va prendre un nouveau tournant et ils vont devoir se réinventer.

"Raymond et Ray" suit les demi-frères Raymond (joué par Ewan McGregor) et Ray (joué par Ethan Hawke) qui ont vécu dans l'ombre d'un père terrible. D'une manière ou d'une autre, ils ont conservé leur sens de l'humour, et les funérailles de ce dernier sont l'occasion pour eux de se réinventer. Il y a de la colère, de la douleur, de la folie, peut-être de l'amour, et il y a définitivement du fossoyage.

Raymond et Ray sera produit par Apple Studios, Apple est seul sur le projet, mais est entouré de Rodrigo Garcia (Six Feet Under) à l'écriture et à la réalisation et Alfonso Cuarón (Gravity, Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban) aux commandes de la production du film.

Il n'y a pour l'instant aucune date de sortie ni de précision supplémentaire sur ce film, en général après qu'un accord de diffusion soit signé, il peut s'écouler quasiment 1 an le temps de l'écriture, la réalisation et le tournage.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox.

