Découvrez Ewan McGregor et Ethan Hawke dans le film "Raymond & Ray" sur  TV+

Apple TV+ lance aujourd'hui en avant-première son dernier film original, Raymond & Ray. Cette comédie dramatique met en scène Ewan McGregor et Ethan Hawke dans le rôle des frères Raymond et Ray, auxquels leur père, dont ils sont séparés, a donné le même nom, un acte de malveillance parmi tant d'autres. À sa mort, ils apprennent rapidement que la dernière volonté de leur père était que les frères creusent sa tombe. Ambiance....

Un film très attendu

Ethan Hawke aperçu dans Les 7 Mercenaires et Sinister ainsi que Ewan McGregor qui a joué dans Star Wars et la série Fargo sont donc les deux stars de ce nouveau programme Apple.



Raymond and Ray met également en vedette Maribel Verdu, Chris Silcox et Sophie Okonedo complètent la distribution. Le film est réalisé par Rodrigo García.

"Raymond et Ray" suit les demi-frères Raymond et Ray qui ont vécu dans l'ombre d'un père terrible. D'une manière ou d'une autre, ils ont conservé leur sens de l'humour, et les funérailles de ce dernier sont l'occasion pour eux de se réinventer. Il y a de la colère, de la douleur, de la folie, peut-être de l'amour, et il y a définitivement du fossoyage.

Comment regarder Raymond et Ray

Vous pouvez regarder "Raymond and Ray" dans l'application Apple TV, avec un abonnement Apple TV+ à 4,99€/mois sans engagement. L'application d'Apple est disponible sur les appareils du constructeur comme l'iPhone, l'iPad et le Mac, les clés Roku, l'Amazon Fire Stick, les téléviseurs intelligents, la PlayStation, la Xbox et bien d'autres. Une application Windows native sera disponible l'année prochaine, mais en attendant, vous pouvez la regarder dans un navigateur web sur tv.apple.com.



Parmi les autres premières diffusées en ce moment sur Apple TV+, citons le documentaire Selena Gomez My Mind & Me, le long métrage Causeway avec Jennifer Lawrence et la série de thrillers d'action Echo 3. Le thriller sur l'esclavage de Will Smith, Emancipation, arrive en décembre.