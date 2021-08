FINAL FANTASY VIII Remastered ajoute le support des manettes sur iOS

Il y a 3 heures

Alban Martin

FINAL FANTASY VIII Remastered s'offre une mise à jour très attendue, la première depuis sa sortie en mars 2021. En effet, celui qui s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires sur PS1 depuis 1999 vient de nous offrir quelques fonctionnalités supplémentaires appréciables comme le support des manettes et les sauvegardes dans le Cloud.

FINAL FANTASY 8 Remastered se met à jour sur App Store

Après de nombreux portages réussis de la saga FF, Square Enix avait proposé en mars de cette année, un certain Final Fantasy VIII Remastered sur iOS et Android. Une bonne idée pour conclure la collection des neufs premiers titres, d'autant que le remaster était de qualité avec des graphismes en hausse et une interface revue pour les écrans tactiles. On y retrouve les G-Forces, des créatures invoquées pour protéger les protagonistes de FFVIII, la capacité de voler de la magie pendant les combats et le système d'association pour combiner les créatures et la magie.



À l'époque, le support des manettes et les sauvegardes dans le cloud avaient été annoncés pour une future mise à jour. Il aura fallu attendre près de six mois pour voir le studio nippon pousser Final Fantasy VIII Remastered en version 1.01 sur iOS et Android en apportant la prise en charge des contrôleurs, des sauvegardes dans le cloud, la personnalisation de la disposition de l'interface utilisateur, et plus encore. Cette mise à jour vous permet également de toucher l'écran pour déclencher les "limit breaks".



Voilà qui permet de jouer plus confortablement avec une DualSense, une DualShock, une Xbox ou autre manette MFI. Vous pouvez même basculer entre les commandes physiques et tactiles à tout moment.



Voici les notes de version 1.0.1 :

Ajout d'une fonction de sauvegarde sur le Cloud.

Ajout d'une compatibilité avec manette.

Ajout d'une explication de l'interface.

Ajout d'une fonction de personnalisation de l'interface.

Ajout d'une fonction tactile pour les Limit breaks.

Correction d'autres bugs mineurs.

