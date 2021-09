Apple TV+ : le documentaire "9/11 : Inside the President's War Room" est disponible

Corentin Ruffin

Petit à petit, le catalogue d'Apple TV+ s'étoffe, proposant des créations originales, des films, des séries, des animes, mais également des documentaires. Et depuis quelques heures, il est désormais possible de retrouver un nouveau contenu retraçant la triste histoire du 11 septembre et des attentats survenus aux États-Unis.

En effet, "9/11 : Inside the President's War Room" nous plonge dans l'intimité de la présidence américaine, au moment où les avions ont été détournés et ont frappés plusieurs bâtiments du pays, dont le World Trade Center.

Apple TV+ a lancé "9/11 : Inside the President's War Room", un nouveau documentaire spécial qui retrace la chronologie de la présidence américaine dans les heures qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001 contre les tours du World Trade Center à New York et le Pentagone en Virginie.



Le documentaire commémorant le 20e anniversaire des attentats est disponible en streaming sur Apple TV+ dans le monde entier, à l'exception du Royaume-Uni. On y retrouve des témoignages inédits de l'ancien président américain George W. Bush, du vice-président Dick Cheney, de la conseillère en sécurité nationale Condoleezza Rice, du secrétaire d'État Colin Powell et d'autres personnes.