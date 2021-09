LinkedIn abandonne déjà ses Stories et se concentre sur les vidéos

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

LinkedIn avait lancé ses Stories en 2020 - une fonctionnalité bien connue des utilisateurs de Snapchat et d'Instagram dont le contenu disparaît après 24 heures. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu car, moins d’un an plus tard, LinkedIn Stories sera bientôt retiré du réseau social. La société rachetée par Microsoft a une autre idée en tête.



LinkedIn : l’échec des stories

L'annonce a été faite hier soir par Liz Li, directrice principale des produits chez LinkedIn. Dans un article publié sur les réseaux sociaux, Li a écrit que LinkedIn Stories a été conçu pour fournir un "moyen amusant et décontracté de partager des mises à jour vidéo rapides". Cependant, alors que l'entreprise scrutait la façon dont les utilisateurs interagissaient avec la fonctionnalité, LinkedIn supprime ses Stories pour travailler sur une "nouvelle expérience".

La responsable dit que les utilisateurs veulent plus de façons de partager des vidéos engageantes avec leurs abonnés, pas seulement du contenu qui disparaît après un certain temps. Bien que cette "nouvelle expérience" soit inconnue à ce stade, il semble que LinkedIn travaille sur de nouvelles façons de permettre à ses utilisateurs de partager des vidéos.

Nous avons présenté Stories l'année dernière comme un moyen amusant et décontracté de partager des mises à jour vidéo rapides. Nous en avons appris une tonne. Maintenant, nous prenons ces apprentissages pour faire évoluer le format Stories vers une expérience vidéo réinventée sur LinkedIn qui est encore plus riche et plus conversationnelle. Nous voulons adopter les techniques mixtes et les outils créatifs de manière cohérente sur notre plate-forme, tout en travaillant à l'intégrer plus étroitement à votre identité professionnelle. Dans le cadre de ce changement, nous supprimerons l'expérience actuelle des stories d'ici la fin du mois de septembre, alors que nous travaillerons sur la nouvelle expérience.

LinkedIn Stories restera disponible pour les utilisateurs jusqu'à la fin du mois de septembre, date à laquelle la fonctionnalité sera complètement supprimée du réseau social. Fait intéressant, LinkedIn n'est pas le premier réseau social à abandonner la fonctionnalité Stories cette année. Twitter a fermé sa plate-forme de "Fleets" plus tôt ce mois-ci, car la société a déclaré que seuls quelques utilisateurs l'utilisaient.

Dans le même temps, le populaire réseau social axé sur la vidéo TikTok a récemment annoncé des Stories pour ses utilisateurs. D'autres réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp, Pinterest et YouTube offrent toujours des fonctions similaires.

