Le casque AR/VR d'Apple nécessitera un iPhone pour fonctionner

Il y a 3 heures

Alban Martin

1



Selon un nouveau rapport, le casque de réalité virtuelle et de réalité augmentée prévu du côté d'Apple devra être connecté sans fil à un iPhone ou à un appareil similaire pour les fonctionnalités les plus avancées. The Information indique que ce casque AR/VR fonctionnera de la même manière que les premières versions de l'Apple Watch, qui obligeaient les utilisateurs à emporter leur iPhone avec eux.

Un casque Apple non autonome pour démarrer

Le rapport affirme qu'Apple a terminé l'année dernière les travaux sur la puce et que sa conception physique est prête pour la production d'essai. Deux personnes proches du dossier ont déclaré que TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing, partenaire de longue date d'Apple, fabrique les trois puces nécessaires et qui entreront en production de masse dans un an.

Plus significatifs sont les détails du SoC, qui n'est pas aussi puissant que ceux conçus pour les iPhones, iPads et MacBooks. Il manque l'intelligence artificielle et les capacités d'apprentissage automatique, connues sous le nom de moteur neuronal d'Apple.



Au lieu de cela, le casque est destiné à communiquer sans fil avec un appareil hôte, vraisemblablement un téléphone, un ordinateur ou une tablette, qui gérera l'informatique plus puissante requise pour afficher des images de réalité virtuelle, mixte et augmentée.

Une autre personne familière avec le sujet a déclaré qu'Apple avait également terminé la conception du capteur d'image et du pilote d'affichage pour le casque, et qu'il était « exceptionnellement grand » :

Le capteur d'image semi-conducteur à oxyde métallique complémentaire est la puce qui convertit les photons en électrons pour le traitement numérique en une image. La version d'Apple est inhabituellement grande, similaire à la taille de l'un des objectifs du casque, car elle est destinée à capturer des données d'image haute résolution à partir de l'environnement d'un utilisateur pour la réalité augmentée. TSMC a eu du mal à produire la puce sans défauts et a fait face à de faibles rendements lors de la production d'essai.

Après des années de spéculation, le dénouement serait proche. Selon nos confrères, Apple prévoit de faire suivre le casque par une paire de lunettes AR plus élégante qui pourrait faire ses débuts dès 2023.

Étant donné que Bloomberg a récemment dévoilé que Tim Cook souhaitait rester chez Apple pour un autre produit majeur, cela pourrait signifier que ce casque AR/VR sera introduit au cours des cinq prochaines années au maximum.

En avril, le PDG d'Apple, Tim Cook, sur le podcast Sway de Kara Swisher, a parlé de la réalité augmentée et de son rôle dans l'avenir d'Apple.

En termes d'AR, la promesse de la technologie est que vous et moi avons une excellente conversation en ce moment. Sans doute, cela pourrait même être mieux si nous pouvions augmenter notre discussion avec des graphiques ou d'autres choses à apparaître. Votre public en bénéficierait également, je pense. Et donc quand j'y pense dans différents domaines, que ce soit la santé, l'éducation, les jeux, la vente au détail, je vois déjà l'AR décoller dans certains de ces domaines.

À ce moment-là, interrogé sur la rumeur du casque de réalité mixte, le PDG d'Apple a répondu aux relations publiques qu'il ne parlait pas des futurs produits, mais il est important de noter ceci :

Je pense que la promesse [AR] est encore plus grande à l'avenir. C'est donc une partie extrêmement importante de l'avenir d'Apple.

Les rumeurs s'accumulent sur les Apple Glass depuis des années, à la manière de l'Apple Car, mais toujours rien de concret à se mettre sous la dent. Espérons que des éléments tangibles nous arrivent prochainement, Apple devant dévoiler au moins une partie du projet en amont afin d'embarquer les développeurs avec lui...