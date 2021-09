MacBook Pro 16 pouces mini-LED : un retard à prévoir à cause de la pénurie de puces

Julien Russo

C'est l'une des nouveautés très attendues par les clients Apple : le MacBook Pro 16 pouces avec la technologie d'écran mini-LED. Si Apple a pour l'objectif de le lancer avant les fêtes de fin d'année pour profiter de l'effet Noël, la firme de Cupertino pourrait faire face à un retard à cause de la pénurie de puces.

La prochaine génération de MacBook Pro pourrait prendre plus de temps à être disponible

Depuis le début de la pandémie Covid-19, nous sommes dans une situation extrêmement compliquée pour la disponibilité de certains produits. Si Apple figure comme l'une des entreprises comme étant la moins impactée grâce à ses excellentes relations et son influence auprès de ses fournisseurs, la firme de Cupertino n'obtient tout de même pas tout ce qu'elle veut !

Si les iPhone 13 et l'Apple Watch Series 7 ne devraient pas être concernés par la pénurie de puces, pour le MacBook Pro 16 pouces avec l'écran mini-LED, c'est une autre histoire...



Un rapport de Digitimes explique que nous pourrions attendre jusqu'au mois de novembre pour recevoir le nouveau MacBook Pro 2021. Voici l'information communiquée par des sources de l'industrie :

Les pénuries de puces en cours qui sont à des degrés divers peuvent entraîner le lancement des prochains MacBook Pro rétroéclairés par les miniLED d'Apple en octobre ou même en novembre.

Si vous êtes intéressé pour acheter le MacBook Pro 16 pouces avec l'écran mini-LED, il va falloir être patient, car la situation actuelle est tellement imprévisible qu'Apple pourrait commencer la production du futur MacBook Pro avec un rythme très lent, ce qui ne permettra pas de satisfaire tout le monde pour le cadeau au pied du sapin de Noël.



Pour rappel, les différentes rumeurs annoncent l'intégration de la puce M1X (ou M2) et une conception comme étant plus mince. On peut s'attendre à un changement de design, mais celui-ci sera globalement très minime.