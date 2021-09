Sony annonce un PlayStation Showcase dédié à l'avenir de la PS5 !

Alban Martin

Les quelques millions de chanceux qui ont pu mettre la main sur une PS5 depuis bientôt un an attendent toujours des annonces croustillantes sur la partie jeux. Alors que certains titres ont été repoussés comme Gran Turismo 7, d'autres sont sortis comme Ratchet & Clank Rift Apart. Mais c'est encore trop peu et Sony va enfin dévoiler du nouveau avec showcase très ambitieux.

PlayStation Showcase 2021

Deux mois après un "State of Play" trop juste, notamment axé sur l'excellent Deathloop, Sony va proposer une conférence bien plus importante qui sera consacré à l'avenir de la PS5, rien que cela. Mais ce n'est pas tout, le nippon évoquera aussi les studios PlayStation, les développeurs les plus créatifs et surtout, les jeux qui sortiront dans les prochains mois sur PlayStation 5.

Ce fameux "PlayStation Showcase", qui sera la prochaine étape de la PS5 comme l'explique Sony, aura lieu le jeudi 9 septembre à 22h, heure de Paris. Il durera près de 45 minutes, le temps de dévoiler tout ce sur quoi le constructeur a travaillé depuis des mois, voire des années.



Ceux qui attendent le PS VR 2 devront toutefois prendre leur mal en patience, la conférence sera consacrée aux jeux et non aux accessoires. En tout cas, rendez-vous sur le live YouTube ou Twitch pour en savoir plus jeudi prochain. Nous ne manquerons pas de vous faire un résumé, et d'évoquer d'éventuels portages sur iOS et Android. Oui, la firme japonaise avait récemment révélé vouloir proposer des titres exclusifs sur les mobiles.