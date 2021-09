Apple TV+ diffusera le film documentaire "The Fight Before Christmas" en exclu

William Teixeira

Comme tous les autres services de streaming, Apple prépare à l'avance les programmes que vous regarderez en famille pendant les fêtes de fin d'année. La firme de Cupertino va proposer le film documentaire "The Fight Before Christmas". Découvrez à quoi vous attendre avec cette nouvelle création originale !

Apple prépare Noël 2021

Selon un récent rapport de Deadline, la firme de Cupertino vient d'obtenir l'exclusivité du film "The Fight Before Christmas", ce nouveau contenu est créé la productrice Becky Read à qui l'on doit Three Identical Strangers.

Le scénario raconte l'histoire de Jeremy Morris, un propriétaire d'une maison dans un grand quartier, aimant un peu trop Noël, Morris veut accueillir le plus grand "événement de Noël communautaire que l'Amérique ait jamais vu". Le problème, c’est que cette excitation pour Noël n'est pas partagée par tout le voisinage...

Le rapport explique que ce film documentaire sera produit par le studio Dorothy Street Pictures, voici quelques précisions sur ce futur contenu :

Le documentaire suit l'histoire d'un quartier de l'Idaho du Nord bouleversé par l'obsession d'un homme d'apporter la joie de Noël à tous, à travers le plus grand événement de Noël communautaire que l'Amérique ait jamais vu. Le plan de l'avocat de Noël Jeremy Morris rencontre un problème lorsque l'association des propriétaires l'informe que l'événement viole les règles du quartier. Une lutte controversée pour les festivités éclate et les choses hors de contrôle. Alors que la situation s'aggrave, le film pose la question de savoir qui gagne lorsque différents droits et intérêts entrent en conflit ? Lisez ensemble les perspectives polarisées de ce conte de Noël original sur les libertés, avec un message sur les différences et la tolérance en son cœur.



À la production de "The Fight Before Christmas" on retrouvera Julia Nottingham (Kingdom Of Us), Chris Smith (Jim et Andy, The Big Bang Theory) ainsi que Lisa Gomer Howes (Home Alone). Le film documentaire sera disponible dès le vendredi 26 novembre 2021 pour tous les abonnés Apple TV+ partout dans le monde !



