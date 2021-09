L'écran LG UltraFine OLED Pro 32 pouces est disponible à 3599€

Il y a 40 min

Medhi Naitmazi

Oui, il s'agit bien d'un nouvel écran OLED à destination des Mac et PC. LG, qui était jusqu'ici partenaire d'Apple pour vendre des écrans parfaitement adaptés aux ordinateurs de la marque, vient de lancer la dalle la plus attendue de l'année. Annoncée au CES 2021, le nouvel écran externe haut de gamme s'appelle UltraFine OLED Pro (32EP950-B) et est vendu au prix de 3599€.

Un écran OLED pour les Pro signé LG

Vous trouvez cela cher ? Vous avez raison, mais gardez en tête que les moniteurs OLED sont très rares sur le marché, et qu'un écran Pro Display XDR d'Apple par exemple avec sa technologie miniLED est vendu 54 999€, soit 2000€ de plus. Pour mémoire, l'OLED offre un contraste quasi-infini, des couleurs plus éclatantes et des noirs véritables.

Techniquement, la dalle de l'UltraFine OLED Pro est certifiée DisplayHDR 400 et BT.2100, affiche 10-bits de couleurs (plus d'un milliard) et couvre 99% de la colorimétrie DCI-P3 et Adobe RGB. Sa résolution ? 4K à 3 840 x 2 160 pixels avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz seulement mais un temps de réponse de 1ms. Les professionnels trouveront un port HDMI 2.0b, un port USB-C (90 W), 3 ports USB-A 3.0, ainsi que 2 ports DisplayPort 1.4.



Reste à savoir quand les livraisons auront lieu car Amazon le vend en France mais annonce 1 à 2 mois d'attente. Qui en commande un (ou deux) ?