Zen Pinball Party fait tilt sur Apple Arcade

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Comme prévu le mois dernier, Zen Pinball Party des développeurs de Zen Studios est arrivé sur Apple Arcade. Il s'agit bien évidemment d'un jeu de flipper qui se distingue par la présence de plateaux inspirés des marques DreamWorks Animation et Hasbro.

Regardez la vidéo trailer :

Zen Pinball Party est de sortie chez Apple Arcade

Découvrez la meilleure simulation physique du flipper numérique, et décrochez les meilleurs scores.

Les joueurs peuvent désormais revivre de bons moments autrefois réservés aux bistros avec leurs amis et leur famille pour obtenir le meilleur score sur des tables connues comme Les Trolls, Kung Fu Panda et Dragons de DreamWorks Animation, My Little Pony de Hasbro, Theatre of Magic et Attack from Mars de Williams et plus encore.



Brillamment réalisée, cette simulation propose non seulement de nombreux tableaux mais aussi plusieurs modes de jeux comme le Hotseat pour jouer à plusieurs ou les tournois en ligne pour se mesurer aux joueurs du monde entier. L'objectif est de gagner des récompenses dans des événements à durée limitée et de personnaliser son expérience.



Liste complète des plateaux disponibles au départ :

DreamWorks Animation’s Trolls Pinball

DreamWorks Animation’s Kung-Fu Panda Pinball

DreamWorks Animation’s How to Train Your Dragon Pinball

MY LITTLE PONY Pinball

Theatre of Magic

Attack from Mars

Medieval Madness

The Getaway: High Speed II

Wild West Rampage

CastleStorm

Adventure Land

Son of Zeus

D'autres à venir

Voilà un titre qui vient garnir une catégorie de jeux encore absente sur Apple Arcade. Il faudra donc un abonnement à 4,99€ par mois pour en profiter sur iPhone, iPod, iPad, Mac et Apple TV.

