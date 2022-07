My Bowling 3D+ fait un strike sur Apple Arcade

Le premier jeu Apple Arcade du mois de juillet se nomme My Bowling 3D+, la version complète du jeu que l'on trouve sur App Store depuis 2012. iWare Designs n'en est pas à son coup d'essai puisque le studio propose d'autres jeux comme Pro Darts 2022+ et Pro Snooker & Pool 2022+, également disponibles sur le service du constructeur.

My Bowling 3D+ est disponible

iWare Designs propose donc My Bowling 3D en version "plus", c'est à dire sans publicité, achat intégré ou autre chose ennuyeuse. Vous retrouverez donc le jeu de bowling le plus réaliste et facile d’accès disponible aujourd’hui sur iOS et macOS dans son intégralité. Avec ses environnements de jeu entièrement texturés et une physique en 3D intégrale à 60 images par seconde, les amateurs du genre vont se régaler.

Bien évidemment, le plus important reste la maniabilité. Pour réussir un strike, un lancer parfait, il faut prendre en compte votre positionnement, la direction de la boule, la puissance et l'effet. À la manière d'un jeu de golf, on peut facilement se prendre au jeu, mais il faudra un certain temps avant de maîtriser l'entièreté des possibilités.

Que vous cherchiez un jeu de bowling amusant et simple à utiliser ou une simulation complète, ce jeu vous est destiné.

En effet, My Bowling 3D+ est plutôt exhaustif avec 20 boules différentes, 10 pistes, 12 styles de quilles, 25 adversaires et 5 niveaux de difficultés. Avec tout cela, vous avez de quoi vous amuser.

Pour ne rien gâcher, le jeu de iWare est traduit en français, propose un mode entraînement, des modes solo et multi et plus encore.



Qui est fan de bowling parmi vous ? Vous allez vous laisser tenter ? Un abonnement à Apple Arcade à 4,99 euros par mois est nécessaire pour profiter de plus de 200 jeux sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac.

Télécharger le jeu My Bowling 3D+