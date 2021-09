L'EFF souhaite un abandon total du projet d'Apple au sujet de la pédopornographie

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

Alexandre Godard

3



C'est un sujet délicat qui n'a pas manqué de faire réagir depuis que l'on connaît son existence. Si Apple veut mettre en place une technologie poussée d'analyse des photos iCloud pour lutter contre la pédopornographie, énormément d'associations de défense des droits de l'homme dont l'EFF s'opposent totalement au projet avec des arguments plus que recevables.

L'EFF demande à Apple d'abandonner ce projet

C'est le sujet qui fait le plus parler ces dernières semaines. Depuis que l'on a appris qu'Apple souhaitait mettre en place un tout nouveau système d'analyse des photos iCloud pour protéger les enfants, beaucoup d'associations, de médias et de particuliers sont montés au créneau pour montrer leur désaccord.

Si à première vue l'initiative d'Apple ne peut qu'être saluée, beaucoup s'interrogent sur la dangerosité d'une telle technologie qui pourrait à l'avenir s'étendre et permettre à des États ou personnes malveillantes de rechercher d'autres choses dans vos photos.



Suite au tollé médiatique qui a suivi, Apple a annoncé il y tout juste trois jours qu'elle repoussait à plus tard son lancement mais ce n'est pas suffisant selon certains. Comme le souligne l'EFF (Electronic Frontier Foundation), Apple ne doit pas retarder son plan mais tout simplement l'annuler définitivement.

L'EFF est heureux qu'Apple soit désormais à l'écoute des préoccupations des clients, des chercheurs, des organisations de défense des libertés civiles, des militants des droits de l'homme, des personnes LGBTQ, des représentants de la jeunesse et d'autres groupes, concernant les dangers posés par ses outils d'analyse téléphonique.



Mais l'entreprise doit aller plus loin qu'une simple écoute et abandonner entièrement ses plans pour mettre une porte dérobée dans son cryptage.

L'EFF ne s'arrête pas là car en plus de donner son avis négatif sur le sujet, elle propose via son site de signer une pétition contre ce projet d'Apple. Par ailleurs, elle rappelle qu'en à peine un mois, pas moins de 90 organisations à travers la planète ont déjà donné un avis défavorable.



Bref vous l'aurez compris, l'idée de protéger plus efficacement les enfants de la pédopornographie est tout à fait louable mais en réalité, une telle surveillance aura du mal à voir le jour car pour ce faire il faut analyser les photos personnelles de tout le monde et ça, ce n’est pas possible selon l'EFF et d'autres.