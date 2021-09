Apple Event : le keynote des iPhone 13 aura lieu le 14 septembre

Hier à 18:06 (Màj hier à 18:33)

Julien Russo

On ne va pas se le cacher... Tout le monde déteste le mois de septembre, c'est le mois qui signe la fin des vacances et la reprise du travail avec la routine quotidienne. Cependant, pour certaines personnes, septembre est le meilleur mois de l'année, puisque c'est la période où Apple réalise l'annonce de ses nouveaux iPhone ! Et pour la rentrée 2021, ce sont les quatre iPhone 13 qui nous intéressent !

Les iPhone 13 seront présentés le 14 septembre

Après une attente interminable et des rumeurs qui ont été très nombreuses depuis le début de l'été, nous avons enfin la date du prochain Apple Event.

La firme de Cupertino vient d'envoyer les invitations pour la keynote des iPhone 13, celle-ci aura lieu le 14 septembre sous forme d'un événement virtuel qui sera diffusé en direct sur YouTube et en simultanée sur apple.com.

L'entreprise maintient encore ses événements préenregistrés pour le moment, car la pandémie Covid-19 est loin d'être terminée aux États-Unis, il reste encore inconcevable de rassembler plusieurs centaines de journalistes dans un endroit clos comme le Steve Jobs Theater à l'Apple Park.

Dans ce nouvel événement, nous pouvons avoir la certitude qu'Apple en profitera pour présenter les iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et Pro Max.

Les quatre nouveaux modèles sont décrits par les rumeurs comme une évolution timide par rapport aux iPhone 12, mais ils devraient tout de même apporter de nouvelles fonctionnalités très attendues, à commencer par l'intégration d'un écran ProMotion qui permettra d'augmenter le taux de rafraîchissement à 120 Hz.



D'autres rumeurs ont affirmé qu'ils embarqueront le Qualcomm Snapdragon X60, un tout nouveau modem 5G qui sera capable de gérer simultanément les données 5G issues des bandes mmWave et inférieure à 6 GHz. Cela permettra de profiter d'une 5G au maximum de sa performance à l'intérieur comme à l'extérieur d'un bâtiment. On trouvera aussi un gain de vitesse pour le débit descendant et d'un temps de latence encore plus bas pour optimiser les expériences gaming.



Avec les iPhone 13, un stockage de 1 To pourrait être proposé lors de la commande, les rumeurs sont extrêmement divisées à ce sujet, si certaines assurent à 100% que ça sera le cas, d'autres affirment que c'est une information complètement erronée venant de sources mal informées. On a hâte de voir si Apple passera le stockage maximal de 512 Go à 1 To avec les iPhone 13 !

Et l'Apple Watch 7 ?

Apple pourrait aussi se servir de l'Apple Event du 14 septembre pour présenter le futur de sa montre connectée, appelée "Apple Watch Series 7". Cette information est devenue incertaine il y a quelques jours, un rapport a expliqué que les partenaires d'Apple rencontrent en ce moment d'énormes difficultés dans la production de la Series 7 à cause de son design différent des anciennes générations et très compliqué pour la fabrication.



Le rapport a expliqué qu'Apple pourrait commercialiser son Apple Watch Series 7 avec du retard et même repousser l'annonce. C'est pour cela qu'on doute vraiment de la présence de la Series 7 lors de ce grand rendez-vous !



Dans les autres annonces que pourrait faire Apple, on peut s'attendre au MacBook Pro 16 pouces avec l'écran mini-LED et sa puce M1X ou M2, mais aussi à l'iPad mini 6 qui est attendu pour la fin de l'année.

Tant de surprises qui peuvent se produire...



Rendez-vous le 14 septembre pour l'Apple Event de la rentrée. Toute l'équipe d'iPhoneSoft sera sur le qui-vive pour vous retransmettre en direct (et en français) chaque minute de l'évènement sur notre page dédiée.

Attendez-vous aussi à une tonne d'articles toute la soirée et tard dans la nuit pour vous permettre d'être au courant de tout ce qui s'est passé dans les moindres détails.