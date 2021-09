Encore une mise à jour firmware pour les AirTags (1A291e)

Normalement, depuis que vous avez acheté votre AirTag vous n'avez pas eu la nécessité de changer la pile, en effet Apple a annoncé une autonomie d'un an basé sur une utilisation raisonnable....

Apple a publié aujourd'hui une nouvelle version du micrologiciel 1.0.276 conçu pour ses nouveaux traqueurs, les AirTags. Il s'agit d'une révision de la mise à jour sortie plus tôt en...

Vous pouvez vérifier la version actuelle du micrologiciel AirTag via l'application Localiser. Pour aller plus loin, consultez notre test des AirTags .

Apple ne propose pas d'option pour forcer une mise à jour sur un AirTag, car c'est quelque chose qui se fait en direct via un iPhone connecté. Pour vous assurer que la mise à jour se produit, vous pouvez placer votre AirTag à portée de votre ‌‌‌iPhone‌‌‌, mais vous devez attendre que le firmware soit déployé sur votre appareil. D'ailleurs, le déploiement du micrologiciel semble être progressif afin que la société de Cupertino puisse mesurer l'impact et éventuellement rectifier le tir le cas échéant.

Il n'y a aucun détail sur ce qui est inclus dans le nouveau firmware, ce qui était déjà le cas avec la version précédente. Apple semble se concentrer sur les corrections de bogues et autres améliorations sous le capot. Dans la majorité des cas, ce genre de mises à jour visent à stabiliser les fonctionnalités ainsi que l'autonomie.

