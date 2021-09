Le prix de l'iPhone 13 Pro Max pourrait dépasser 1800€

On reparle des prix des iPhone 13. Alors que certains évoquent une augmentation des tarifs de la toute la gamme (iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max), voilà une idée plus précise signé MyDrivers. Le site chinois qui avait déjà divulgué les prix des iPhone 12 avant l’heure nous propose la grille 2021.

Avant de lister les prix de tous les modèles à venir selon leur capacité de stockage, il faut garder en tête que la conversion Yuan / Euro varie chaque jour, mais aussi que les taxes en Chine et en France sont différentes. C'est pour cela que les prix suivants sont en baisse sur l'iPhone 13.

Très cher 1 To de stockage...

Si les prix ne semblent pas bondir, Apple ayant apparemment sécurisé ses commandes auprès des fournisseurs depuis longtemps, certaines variantes coûtent très chère. Il s'agit des "Pro" dotés des nouvelles options de stockage de 1 To, qui laissent tomber la version 256 Go. Une manière de faire grimper le prix d'achat moyen.



Voici la liste complète :

iPhone 13 mini 64 Go : 5 499 Yuan, soit 720 €

: 5 499 Yuan, soit 720 € iPhone 13 mini 128 Go : 5 999 Yuan, soit 785 €

: 5 999 Yuan, soit 785 € iPhone 13 mini 256 Go : 6 799 Yuan (890 €

: 6 799 Yuan (890 € iPhone 13 64 Go : 6 299 Yuan, soit 825 €

: 6 299 Yuan, soit 825 € iPhone 13 128 Go : 6 799 Yuan, soit 890 €

: 6 799 Yuan, soit 890 € iPhone 13 256 Go : 7 599 Yuan, soit 990 €

: 7 599 Yuan, soit 990 € iPhone 13 Pro 128 Go : 8499 Yuan, soit 1 110 €

: 8499 Yuan, soit 1 110 € iPhone 13 Pro 512 Go : 10 499 Yuan, soit 1 380 €

: 10 499 Yuan, soit 1 380 € iPhone 13 Pro 1 To : 13 299 Yuan, soit 1 750 €

: 13 299 Yuan, soit 1 750 € iPhone 13 Pro Max 128 Go : 9 299 Yuan, soit 1 220 €

: 9 299 Yuan, soit 1 220 € iPhone 13 Pro Max 512 Go : 11 299 Yuan, soit 1 480 €

: 11 299 Yuan, soit 1 480 € iPhone 13 Pro Max 1 To : 14 099 Yuan, soit 1 850 €

Pour mémoire, l'iPhone 12 mini actuel débute à 809€, l'iPhone 12 à 909€, l'iPhone 12 Pro à 1159€ et l'iPhone 12 Pro Max à 1259€.



Nous aurons la confirmation dans quelques jours avec un keynote qui doit être annoncé d'une minute à l'autre. Malgré la pénurie de semi-conducteurs et quelques hausses de prix comme chez TSMC, Apple devrait tout faire pour conserver la même grille de prix pour ses iPhone 13. En effet, il se murmure que la firme de Cupertino pourrait même absorber la différence afin de garder ses tarifs classiques.