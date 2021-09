AirPods 3 : le boîtier de charge aura une batterie 20% plus grande

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

1



Si vous vous demandez si Apple va profiter de son Apple Event du 14 septembre pour présenter les AirPods 3 et l'Apple Watch Series 7, n'ayez aucune crainte. D'après le leaker @PineLeaks, Apple présentera en plus des quatre modèles d'iPhone 13 une Apple Watch Series 7 et des AirPods 3 avec quelques avantages côté autonomie...

Une meilleure autonomie pour les AirPods 3 et l'Apple Watch Series 7

Dans une série de tweets, le leaker PineLeaks a dévoilé plusieurs informations centrées sur l'autonomie des futurs produits qui vont être annoncés dans moins d'une semaine.

Si Apple est réputé pour l'absence d'effort sur la batterie, l'Apple Event du 14 septembre risque de surprendre tout le monde... Après avoir annoncé une amélioration d'environ 10 à 15% sur l'autonomie globale des iPhone 13, le leaker explique qu'une belle amélioration devrait aussi avoir lieu sur les AirPods 3.



En effet, d'après la révélation, le boîtier de charge des futurs écouteurs sans fil devrait avoir une batterie jusqu'à 20% plus grande, ce qui signifie un composant plus performant et donc une autonomie qui ira au-delà des 24 heures !

Il était urgent qu'Apple agisse de ce côté puisque les concurrents qui proposent des écouteurs sans fil avec un petit boîtier de recharge offrent en moyenne 26-27 heures d'autonomie.

En ce qui concerne une possible amélioration de la petite batterie dans chaque écouteur, le leaker explique que la taille de celle-ci sera exactement la même que celle des AirPods Pro. Une déclaration qui semble logique puisque quasiment toutes les rumeurs affirment depuis quelques mois que la troisième génération des AirPods reprendra le design des AirPods Pro.



Le leaker explique aussi qu'Apple pourrait proposer qu'une seule version : le boîtier de recharge compatible en charge sans fil.

À l'heure actuelle, la firme de Cupertino propose une version filaire Lightning et une autre en charge sans fil, un bon argument pour augmenter le tarif des AirPods 2, mais qui ne pourra pas tenir avec les AirPods 3 face à une concurrence toujours plus agressive !

Et la qualité audio ?

Les AirPods 3 auront presque la même qualité audio que la génération précédente, la seule modification qu'on pourrait apercevoir ce sont des basses et des graves nettement meilleurs, le leaker mentionne que cela pourrait être lié au changement de design.

Une nouvelle batterie pour l'Apple Watch Series 7

Pour conclure sa série de tweets, PineLeaks a aussi expliqué que la batterie de l'Apple Watch Series 7 devrait être plus performante que la première génération de la montre connectée.

Le leaker affirme que : « l’Apple Watch Series 7 verra inévitablement sa première véritable amélioration de l'autonomie de la batterie depuis l'Apple Watch d'origine ».