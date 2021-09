Une entreprise veut stopper la vente d'iPhone en Chine

Shanghai Zhizhen Intelligent Network Technology a demandé une injonction préliminaire pour interdire la vente, la fabrication et l'exportation des iPhones qui contiennent Siri (donc tous) en Chine, en raison d'une violation de brevet. La déclaration a été faite quelques heures avant qu'Apple n'annonce son événement du 14 septembre, où elle devrait dévoiler le successeur de l'iPhone 12. On est donc parti pour un nouveau feuilleton... Source

Une entreprise chinoise spécialisée dans l'intelligence artificielle a demandé à un tribunal de Shanghai d'arrêter la production et la vente de l'iPhone d'Apple dans le pays, en raison d'un litige de longue date sur un brevet concernant l'assistant virtuel Siri, environ une semaine avant que l'entreprise la plus précieuse du monde ne lance la dernière mise à jour de son smartphone phare.

Comme le rapportent nos confrères de SCMP, une société chinoise tente de faire interdire à Apple la vente et la fabrication de l'iPhone dans le pays :

Nouveau coup dur en Chine pour Apple, où une entreprise locale chercher à nuire à la Pomme en cherchant à mettre fin à la production et à la vente d'iPhone dans le pays. Une affaire que la firme de Cupertino ne prend pas à la légère, seulement quelques jours avant la présentation de la nouvelle gamme d'iPhone 13.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.