Le CEO d'Honor veut casser la domination de l'iPhone en Chine

La Chine est réputée mondialement pour ses smartphones, cette notoriété est due aux géants comme Xiaomi, Oppo, Vivo ou encore Honor qui ne cessent de nous impressionner par leur innovation. Malheureusement pour eux, ils se font dominer dans leur propre pays par un Américain : Apple. En effet, Apple est le numéro 1 dans les ventes de smartphones en Chine, une situation qui ne peut plus durer pour le CEO d'Honor.

La fin d'un règne à venir ?

Lors d'un événement d'honneur dans son centre de R&D à Shenzhen, on a pu constater que le CEO d'Honor, George Zhao, ressent une certaine frustration quant à la position actuelle d'Apple sur le marché des smartphones en Chine. Pour Zhao, il est injuste qu'Apple domine le secteur en Chine avec tout le potentiel qu'il y a dans l'industrie des smartphones, les consommateurs ont accès à une importante quantité de modèles bien meilleurs que les derniers iPhone en termes de matériel.



Pour le CEO d'Honor, il est temps d'agir et d’adopter des décisions stratégiques visant à faire tomber Apple et reprendre le pouvoir sur le marché local. George Zhao explique que plusieurs constructeurs s'organisent à l'heure actuelle afin d'améliorer l'expérience utilisateur, il a mentionné Oppo, Vivo, Xiaomi et son entreprise Honor.

Les quatre entreprises cherchent à accroître l'opportunité de l'échange de données entre les différents smartphones, elles veulent faciliter l'envoi d'une fiche de contact, de photos, de vidéos, de musiques... Créer une sorte d'écosystème où les Chinois qui possèdent un iPhone ou un Galaxy de Samsung seront totalement exclus. Le patron d'Honor explique aussi que la stratégie en 2023 et 2024 va se porter davantage sur les smartphones pliables, il sait que c'est un point faible chez Apple qui ne répond pas encore à la demande croissante en Chine envers ces smartphones.

George Zhao critique l'iPhone

Comment expliquer le succès de l'iPhone ? Si les consommateurs chinois privilégient l'achat d'un smartphone américain plutôt que d'un modèle venant d'une entreprise locale, c'est qu'il y a forcément une raison. Surtout que l'achat patriotique est très important en Chine !

Pour le CEO d'Honor, Apple a l'avantage du logiciel et de l'écologie, le reste... Ça ne vaut rien.

Quand il s’agit d’Apple, tout le monde dit que le matériel d’Apple n’est pas bien équipé, que la communication sans fil est mauvaise et que l’autonomie de la batterie est médiocre. C’est reconnu par tout le monde. Le signal de la version standard (d’iPhone) est décevant, la durée de vie de la batterie est lamentable et la bordure noire sur l’écran est plus grande que la nôtre. Mais la raison pour laquelle l’iPhone est si cher est qu’Apple a iOS et l’écologie.

Vous l'avez compris, George Zhao n'y est pas allé de main morte dans sa déclaration à propos de l'iPhone. Selon lui, le smartphone d'Apple a d'énormes inconvénients pour le matériel, il met en avant la communication sans fil, l'autonomie de la batterie ou encore la lenteur d'innovation en ce qui concerne l'écran. Zhao estime que sans iOS et les efforts vers la neutralité carbone, Apple ne serait probablement pas aussi bien placé sur le marché des smartphones en Chine.



