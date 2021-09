NBA NOW 22 : du basketball, de la stratégie et des cartes sur l'App Store

Les amateurs de basketball peuvent se réjouir avec l'arrivée prochaine d'un nouveau jeu sur l'App Store du nom de NBA NOW 22 (v0.9.3, 604 Mo, iOS 13.0). Développé par le célèbre Com2uS, on parle d'une simulation qui se croise avec des éléments stratégiques qui se basent sur des cartes.



Le jeu, disponible en précommande pour le moment, sortira sur iOS et Android à l'automne et comptera plus de 4000 joueurs légendaires actifs. Voici le trailer :

NBA NOW 22 en précommande sur l'App Store et le Play Store

Les Superstars de la NBA vous attendent dans NBA NOW 22 ! Rejoignez la Ligue et montrez-leur de quoi vous êtes capable !

NBA Now 22 cherche à combiner la simulation de basket-ball avec la collecte de cartes, ce qui signifie que les joueurs composeront leur équipe en rassemblant diverses cartes. Une fois que les joueurs ont décidé de leur composition, ils peuvent prendre des décisions offensives et défensives pendant les matchs grâce à des commandes simples à une main.



Plusieurs modes de jeux seront disponibles, dont la possibilité de jouer contre d'autres joueurs en ligne, mais également la ligue régulière et un mode prédiction. Le jeu sortira cet automne, sous forme de free-to-play !

