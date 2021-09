Sorties jeux : World Flipper, SpongeBob’s Idle Adventures, FINAL FANTASY IV

Il y a 4 heures

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 14 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement World Flipper, SpongeBob’s Idle Adventures, FINAL FANTASY IV.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

World Flipper (Jeu, Action, iPhone / iPad, v0.0.23, 198 Mo, iOS 11.0, Kakao Games Corp.) Le meilleur du flipper dans un Action RPG ! Découvrez une nouvelle manière de jouer au flipper !



Éliminez vos adversaires en attaquant au bon moment et utilisez vos compétences pour optimiser vos dégâts !



Commencez votre aventure et explorez des mondes inédits, rencontrez de nouveaux amis et découvrez les mystères de la cité oubliée !

Télécharger le jeu gratuit World Flipper





Starlit Kart Racing (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.1, 439 Mo, iOS 13.0, Rockhead Estudios S.A.) Viens montrer tes talents de pilote et ton intelligence pour utiliser les super pouvoirs des karts ! Avec cette combinaison parfaite, tu seras le grand champion du Starlit Kart !



L'adrénaline alimente les courses hallucinantes entre les héros et les méchants de Starlit Adventures ! Oserez-vous rejoindre cette équipe ? Télécharger le jeu gratuit Starlit Kart Racing





SpongeBob’s Idle Adventures (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v1.100, 347 Mo, iOS 13.0, Kongregate) Bob l'éponge et Patrick ont encore des ennuis après avoir joué avec la Machine à vortex de Sandy ! Seulement cette fois, ils ne sont pas les seuls à avoir des ennuis, tout Bikini Bottom est concerné !



Rejoignez Bob l'éponge et ses amis lors d'une nouvelle aventure au cours de laquelle ils utilisent la Machine à vortex pour franchir différentes dimensions et découvrent d'autres versions d'eux-mêmes tout en essayant de regagner Bikini Bottom.



Un jeu de gestion où il vous faudra débloquer tous vos personnages préférés ! Télécharger le jeu gratuit SpongeBob’s Idle Adventures





Shootin Star (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 10 Mo, iOS 14.5, Steven Lefcourt) Incarnez une étoile qui a été éjectée du ciel, et tirez pour la remonter. Parfois, quand vous tirez sur les étoiles, elles vous tirent dessus.



Shooting Star est un jeu de plateforme sans fin où vous utilisez une variété d'armes pour vous propulser vers l'espace.



Caractéristiques :

- 6 armes uniques à maîtriser

- 25 succès à débloquer

- Classement des meilleurs scores Télécharger Shootin Star à 0,99 €





Nova Island (Jeu, Stratégie / Cartes, iPhone / iPad, v0.5.12, 310 Mo, iOS 11.0, Thirteen Games, LLC) Sur l'île de Nova, vivez des batailles de cartes en 1 contre 1 comme vous ne l'avez jamais fait auparavant !



Peu importe ce que vous recherchez, Nova Island a l'expérience de jeu qu'il vous faut ! Relevez l'un des nombreux défis en mode solo ou lancez-vous dans un mode JcJ compétitif et grimpez dans les classements. Nova Island est GRATUIT POUR JOUER et GRATUIT POUR GAGNER !



Battez-vous pour votre territoire sur le plateau de jeu le plus énergique qui soit ! Collectez des cartes Fleurs, Énergie, Moxie et Boum, puis mélangez-les pour créer vos propres jeux de cartes personnalisés. Jouez des cartes pour gagner en force, infliger des dégâts ou perturber votre adversaire d'une manière qu'il ne verra jamais venir. Choisissez parmi une variété de Pros pour profiter stratégiquement des superpouvoirs qu'ils apportent au combat. Télécharger le jeu gratuit Nova Island





Girl Cafe Gun (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.7, 2,6 Go, iOS 10.0, BILIBILI HK LIMITED) Profitez de l'expérience Live2D qui capture les moments les plus intenses avec une attraction à distance zéro qui développe une véritable expérience interactive. Le toucher physique, l'envoi de cadeaux, l'entraînement spécial, l'interaction à distance zéro vous mettent en parfaite synchronisation avec les filles.



Les moments d'amitié, les messages privés et les systèmes de réseaux sociaux réalistes ne sont que quelques-uns des nombreux canaux qui vous rapprochent d'elle. Télécharger le jeu gratuit Girl Cafe Gun





EmotiBalls (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 107 Mo, iOS 12.0, MMXIX) ▪ Déplace les boules smiley pour que trois de la même couleur se retrouvent les unes à côté des autres - puis elles disparaissent pour laisser la place à leurs amies.

▪ Ne laissez pas le tas de boules grossir au point qu'une d'entre elles soit sciée !

▪ Débloquez des niveaux de difficulté supérieure, variant en fonction des obstacles, de la taille et de la quantité des boules, de la vitesse de leur accrétion....

▪ Utilisez des boosters amusants pour vous aider lorsque vous êtes en difficulté et rendre le jeu plus amusant. Télécharger le jeu gratuit EmotiBalls





Dizzy Dwarves (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone, v1.0.6, 83 Mo, iOS 11.0, Silversun Solutions Pty Ltd) Aimez-vous un bon défi ? Alors ce jeu est fait pour vous ! Utilisez votre vitesse, votre mémoire et vos compétences pour aligner la course parfaite pour passer chaque niveau !



La pierre de cœur, source de vie du royaume nain, a été volée ! Sans elle, le royaume mourra sûrement. Vous devez vous aventurer dans l'inconnu et la récupérer. Évitez les obstacles, esquivez les ennemis, collectez tous les nuages de pierre de cœur et évitez les POTIONS DÉSIRÉES ! Avez-vous ce qu'il faut pour passer tous les niveaux ? Vous aurez besoin d'une combinaison de timing parfait, de réflexes rapides, d'une bonne mémoire et de concentration pour aligner la course parfaite ! Télécharger le jeu gratuit Dizzy Dwarves





Chicken with Dynamites (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 412 Mo, iOS 11.0, Christopher Torio) Chicken with Dynamites est un jeu d'arcade/puzzle où vous contrôlez le poulet pour :

1. Sauver les enfants

2. Manger les grains de maïs

3. Evitez les snipers et les mauvaises entités



Libérez les poussins emprisonnés en faisant exploser leurs cages pour terminer un niveau. N'oubliez pas de manger tous les grains avant de sauver le dernier poussin et de garder votre santé à 100% pour un score parfait. Évitez tous les tireurs d'élite et les entités qui peuvent vous envoyer au paradis des poulets (ou dans l'assiette de quelqu'un). Télécharger Chicken with Dynamites à 0,99 €





Blon (Jeu, , iPhone / iPad, v1.04, 131 Mo, iOS 11.0, Plug In Digital) Blon vous embarque dans un plateformer à défilement latéral au style pixel-art. Voyagez à travers de nombreux mondes avec un seul objectif : vaincre votre frère furieux ! Pour le battre et sauver votre famille, vous pourrez débloquer plusieurs personnages jouables, améliorer vos capacités et en expérimenter de nouvelles dans votre arbre de compétences pour devenir encore plus fort.



Vous incarnez Blon, un intrépide, et bien... blob, dont le grand frère jaloux vient de voler les trésors de la famille. Dans votre quête, récupérez les feuilles perdues par votre frère et reconstruisez le château familial pour améliorer vos capacités. Pourrez-vous rassembler les trésors de la famille et saboter les plans de votre frère ? Télécharger le jeu gratuit Blon





BATTLESHIP APOLLO (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.75.0, 408 Mo, iOS 10.0, Parallel Space Inc) Dans BATTLESHIP APOLLO, vous créez votre vaisseau de guerre et l'équipez d'armes, de vaisseaux de soutien, et d'autres compétences spéciales au choix parmi de nombreuses options. Vous mènerez votre cuirassé au combat et affronterez des adversaires humains tout aussi sournois et stratèges qu'imprévisibles dans le cadre de scénarios variés. Vos efforts quotidiens au combat vous permettront de gagner d'importantes récompenses au fil du temps, et de débloquer des zones et compétences inédites, de nouveaux cuirassés ainsi que des évènements spéciaux au fur et à mesure de votre progression. Télécharger le jeu gratuit BATTLESHIP APOLLO





Absorb The Orb (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2, 60 Mo, iOS 8.0, Sergei Bernikov) Absorb The Orb - est un tout nouveau jeu de puzzle gratuit aux mécanismes uniques.



Chaque niveau est un ensemble d'orbes colorés liés ensemble par des fils mystérieux.

Absorbez les orbes pour terminer le niveau, mais n'oubliez pas que l'absorption d'un orbe peut avoir un impact sur les autres orbes.

Plus la chaîne d'orbes que vous absorbez en un tour est longue, plus vous obtenez de points. Télécharger le jeu gratuit Absorb The Orb





Nouveaux jeux payants iOS :

FINAL FANTASY IV (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.0, 691 Mo, iOS 13.0, SQUARE ENIX) La version originale de FINAL FANTASY IV prend vie grâce à de tout nouveaux graphismes et un nouveau son avec cette remastérisation pixellisée en 2D !



Une version remodelée en 2D du quatrième opus de la célèbre franchise FINAL FANTASY ! Explorez une histoire indémodable à travers de charmants graphismes rétro. Toute la magie de l'original avec une jouabilité améliorée.



Le royaume de Baron a déployé les Ailes Rouges, sa flotte d'aéronefs d'élite, pour attaquer les pays voisins. Bouleversé par sa missions, Cécil, chevalier noir et capitaine des Ailes Rouges, décide de lutter contre la tyrannie de Baron aux côtés de son ami fidèle et de celle qu'il aime.



Télécharger FINAL FANTASY IV à 17,99 €