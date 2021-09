Amazon dévoile ses premières télévisions : Fire TV Omni et Series 4

Alors qu’en France le gouvernement lâche du lest autour du pass sanitaire, chez Apple on recule également sur le retour en présentiel. Dans un contexte d'augmentation des cas de...

Xiaomi n'a pas de limites ! Preuve en est, la marque veut sortir son propre véhicule électrique et autonome dans quelques années. Pour ce faire, quoi de mieux que de racheter certaines sociétés...

Aujourd'hui a eu lieu la première audience dans l'affaire qui oppose Apple et Epic Games. Si aucune décision n’a été prise, les deux partis n'ont cessé de s'attaquer...

Sur le marché des tablettes, il n'y a pas que l'iPad d'Apple, en face on retrouve aussi des tablettes aux performances et qui n'ont rien à envier à certaines générations d'iPad. Amazon vient de...

Les deux modèles sortiront le mois prochain aux États-Unis (pour le moment) et tourneront sous Fire TV, avec l'assistant Alexa, et de nombreux services de streaming dont Prime Video, Netflix, Disney+, Hulu, HBO Max, Apple TV.

L'autre modèle, le Fire TV Series 4, aura également droit à la 4K et au HDR10 et HLG, sans le Dolby Vision.

C'est donc officiel, Amazon se lance sur le marché de la télévision, avec un premier modèle du nom de Fire TV Omni. Au programme, la 4K, le support du HDR10 et HLG ainsi que le Dolby Vision pour les 65 et 75 pouces.

La première porte le nom de Fire TV Omni, qui supporte notamment la 4K et qui sera décliné en 5 tailles. La seconde, Fire TV Series 4, proposera également le 4K ainsi que le HDR10, avec trois différentes tailles.

Ce n'était qu'une question de temps avant qu'Amazon ne propose ses propres téléviseurs, et c'est donc officiel depuis ce soir. Après son service de streaming ou encore son Fire TV Stick, le géant du e-commerce vient de lever le voile sur ses deux premières télévisions.

