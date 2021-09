Apple devrait occuper un tiers des expéditions de smartphones 5G grâce à l'iPhone 13

Julien Russo

Les quatre modèles d'iPhone 13 vont être présentés mardi soir au monde entier, si Apple s'attend à des ventes encore plus importantes que les iPhone 12, les analystes sont eux aussi très optimistes quant à la prochaine génération d'iPhone. Le cabinet Counterpoint vient de révéler ses prédictions concernant le volume des expéditions d'iPhone 13.

Les iPhone 13 vont très vite dominer le marché des smartphones 5G

Quand Apple commercialise un nouvel iPhone, la part de marché du smartphone décolle littéralement grâce à l'effet "nouveauté". Si nous pouvons remarquer cela à chaque fois, cette année avec les iPhone 13 on parle d'une véritable explosion dans les ventes. Counterpoint a publié un avant-goût de ce que pourrait donner la part de marché d'Apple dans les expéditions de smartphone 5G dès que les nouveaux iPhone seront disponibles :

L'iPhone 12 d'Apple et les appareils à venir de la série 13 devraient grimper les expéditions mondiales 5G du quatrième trimestre 2021 à près de 200 millions d'unités, ce qui aidera à augmenter les expéditions totales de 2021 à 605 millions, selon les dernières prévisions d'expédition des combinés mobiles de Counterpoint Research. L'année dernière, l'iPhone 12 d'Apple représentait 24 % de toutes les expéditions de smartphones 5G dans le monde, malgré un lancement tardif en octobre. Cette année, avec un lancement plus précoce pour l'iPhone 13 et un fort appétit continu pour iOS, Counterpoint voit Apple prendre 33 % de toutes les expéditions mondiales de 5G.

Selon Counterpoint, il y a de fortes chances que le nouvel écran ProMotion 120 Hz séduit énormément de consommateurs qui cherchent un meilleur confort pour jouer sur leur smartphone.

Même si les nouveaux iPhone sont peu convaincants en termes de fonctionnalités, le cabinet d'analyse explique que beaucoup attendent les iPhone 13 pour renouveler leur smartphone et profiter enfin du réseau 5G de leur opérateur !



Jeff Fieldhack le directeur de la recherche explique que pour le renouvellement d'anciens iPhone vers les iPhone 13, la demande la plus importante se trouvera en Amérique du Nord :

Même sans spécifications incontournables, il y aura un énorme appétit pour la mise à niveau parce que la base iOS est ancienne aux États-Unis. Les fidèles iOS sont prêts pour de nouveaux appareils.

Fieldhack mentionne aussi une couverture 5G plus importante aux États-Unis, beaucoup de clients n'ont pas pris les iPhone 12, car ils savaient qu'ils ne possédaient pas d'antenne compatible 5G proche de chez eux ou de leur lieu de travail.

En 12 mois, les opérateurs américains ont mis le paquet sur le déploiement de la 5G, celle-ci n'a plus rien à voir quand on la compare avec le lancement des iPhone 12. Aujourd'hui, les réseaux des opérateurs sont plus matures que ça soit aux États-Unis comme en Europe, c'est une bonne nouvelle aussi bien pour le secteur des télécoms comme pour les constructeurs de smartphones.