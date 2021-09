Apple TV+ : 500 millions de dollars de dépenses en marketing pour 2021

William Teixeira

Même si Apple TV+ a une part de marché globalement faible et a tendance à avoir du mal à fidéliser ses abonnés, le géant californien n'abandonne pas et compte bien faire encore plus d'efforts ! Un nouveau rapport vient dévoiler ce qu'Apple prépare pour son service de streaming.

Un géant budget marketing

À cause de son catalogue contenant que des créations originales et aucun achat de licence tierces, Apple TV+ est en difficulté face à des concurrents comme Netflix, Prime Vidéo et même Disney+ qui est arrivé en même temps.

Cependant, chez Apple "difficulté" ne veut pas dire "abandon", la firme de Cupertino compte bien continuer à alimenter son service de streaming en nouveaux contenus et même augmenter le budget marketing.



Selon un rapport de The Information, Apple aurait de grands projets pour Apple TV+. À commencer par une accélération sur les créations de films, séries et documentaire, le média révèle que l'Apple Park envisage d'augmenter le rythme de production de manière conséquente. L'objectif serait de passer à la production d'un nouveau contenu par semaine, cela permettrait d'offrir toujours plus de films, séries et documentaires pour les abonnés Apple TV+.



Le rapport s'est aussi intéressé aux abonnés Apple TV+ : combien sont-ils, après presque 2 ans de disponibilité du service ?.

Si on sait que Disney+ a déjà largement dépassé les 100 millions d'abonnés à travers le monde grâce à des productions incontournables comme celles de Pixar, Marvel ou encore Star Wars, du côté d'Apple TV+, c'est la douche froide !

Le service d'Apple n'aurait en ce moment que 40 millions d'abonnés dont près de la moitié qui profite d'une période de gratuité grâce à l'achat d'un produit Apple ou d'une offre spéciale à durée limitée.

En ce qui concerne le budget marketing, le rapport estime qu'Apple pourrait dépenser plus de 500 millions de dollars en 2021 pour promouvoir les créations originales d'Apple TV+ à la télévision, sur internet, sur les réseaux sociaux ou encore dans la rue sur des affiches publicitaires.

Apple souhaite que vous soyez au courant coûte que coûte qu'une nouvelle série arrive sur le service de streaming !

À noter que du côté marketing, Apple s'oppose fermement au lancement de campagnes marketing sur les réseaux sociaux du groupe Facebook, ne vous attendez pas à voir des publicités Apple TV+ sur Facebook et Instagram dans les prochaines années.



Vous devriez aussi prochainement apercevoir de plus en plus de télécommandes avec le bouton Apple TV+, la firme de Cupertino sait que cette technique très utilisée par Netflix et Prime Vidéo s'avère être payante pour garantir une bonne fréquentation et fidéliser les abonnés !

Un concurrent de la Fire Stick a été écarté en interne chez Apple

Face à la concurrence, l'Apple TV souffre terriblement de son prix très élevé qui tourne aux alentours des 200€. Les consommateurs qui ne sont pas attachés à la marque Apple se rapprochent plus des alternatives comme celles d'Amazon et de Google qui proposent des boitiers/clé HDMI avec la prise en charge de la résolution 2160p à moins de 80€.

Après tout pourquoi dépenser autant dans une Apple TV si on retrouve l'équivalent ailleurs ? Cette question est tout à fait légitime pour un client qui n'est pas dans l'écosystème Apple.



Tim Twerdahl, un ancien employé d'Apple avait proposé à sa direction en 2017 de développer et lancer une clé HDMI pour proposer une alternative moins coûteuse à l'Apple TV.

Le projet Twerdahl avait plu à certains membres de la direction de l'entreprise, mais un peu moins à Greg Joswiak et Phil Schiller :

Deux dirigeants du marketing d'Apple de longue date, Greg Joswiak et Phil Schiller, ont annulé le projet Twerdahl. ls ne voulaient pas qu'Apple se lance dans le secteur de la fabrication d'appareils bon marché à faible marge, et ils craignaient que le fait d'y mettre la marque d'Apple ne ternit sa réputation de création de produits haut de gamme. En fin de compte, Apple a décidé qu'il était confortable de développer une application pour Apple TV+ qui fonctionnait sur des produits matériels de Samsung, Roku, Amazon et d'autres, même s'ils étaient relativement peu coûteux.

Plutôt que de faire le choix de proposer une clé HDMI Apple TV aux alentours de 90-100€, la firme de Cupertino a préféré conserver son boitier Apple TV et proposer l'application Apple TV+ chez la concurrence.

Préférer perdre des ventes au risque de voir sa réputation de produits haut de gamme être dégradée, c'est ça la vision du marché d'Apple ! Ça fait un peu peur quand même...

Le rapport explique que Tim Twerdahl n'est plus dans l'entreprise depuis quelques mois, l'homme est parti vers d'autres projets chez la concurrence.