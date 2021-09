Spotify content de la décision contre Apple mais en demande plus

La décision officielle de Epic Games contre Apple aux États-Unis a été rendue aujourd'hui et l'un des partenaires du studio américain dans la « Coalition for App Fairness » a partagé sa déclaration officielle à ce sujet. Alors que Spotify est "content" du verdict de la juge Yvonne Gonzalez Rogers en ce qui concerne les pratiques anticoncurrentielles utilisées par Apple, le service audio le plus écouté au monde affirme que plus de législation visant Apple "n'a jamais été aussi urgente".

Spotify veut aller plus loin

Horacio Gutierrez, chef des affaires mondiales et directeur juridique de Spotify, a partagé une déclaration officielle peu après la décision :

Nous sommes satisfaits de la conclusion de la juge Yvonne Gonzalez Rogers selon laquelle Apple s'est livrée à un comportement anticoncurrentiel et a définitivement interdit ses dispositions anti-direction. Cette évolution et d'autres dans le monde montrent qu'il existe un fort besoin et un élan pour une législation visant à remédier à ces pratiques déloyales et à de nombreuses autres, qui sont conçues pour nuire à la concurrence et aux consommateurs. Cette tâche n'a jamais été aussi urgente.

Cette déclaration intervient après que Gutierrez et le PDG de Spotify aient récemment réagi positivement aux récents changements apportés à l'App Store tout en disant qu'ils ne suffisaient pas :

Si vous vous souvenez de ce qui s'est passé, Apple a remporté 9 décisions sur 10, mais en a perdu une décision majeure en ce sens qu'elle devra permettre aux développeurs d'envoyer des clients vers d'autres systèmes de paiement. Cela a commencé avec la Corée du Sud en début de semaine puis maintenant aux États-Unis.

Cependant, Apple n'aura pas nécessairement à autoriser Epic's Fortnite à revenir sur son App Store. Alors que Epic va faire appel, la firme de Cupertino a qualifié la décision de grande victoire.