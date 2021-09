Epic Games a payé les 6 millions de dollars à Apple !

Alexandre Godard

Suite au procès entre Apple et Epic Games, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a ordonné à Epic de verser 6 millions de dollars d'intérêts à son adversaire. Si la somme n'est pas très importante vu la richesse des deux entités, c'est bien comme un symbole de victoire qu'il est perçu par la Pomme en plus des autres points jugés en sa faveur.

6 millions cash !

Une histoire terminée ou peut-être pas... En fin de semaine dernière, la juge en charge du procès entre Apple & Epic Games a rendu son verdict final tant attendu. Certains points sont en faveur d'Apple d'autres en faveur d'Epic Games mais ce qui est sûr, c'est que le PDG d'Epic Tim Sweeny n'est pas totalement convaincu.

S'il a bien réussi à obtenir l'autorisation des paiement tiers, pour ce qui est de l'ouverture de l'App Store au monde extérieur il faudra retenter sa chance car la juge a défendu Apple sur ce point. L'autre point en défaveur d'Epic c'est les millions de dollars à verser à Apple.



Comme le note Sweeny via Twitter, Epic a bien payé 6 millions de dollars à Apple de dommages et intérêts. Comme vous pouvez le constater, il n'a pas pu s'empêcher de lancer un petit pic au passage en choisissant comme photo le logo Apple Pay, c'est de bonne guerre.

Epic has paid Apple $6,000,000 as ordered by the court. pic.twitter.com/trulCfjE9S — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 13, 2021



Pour ce qui est du montant, voici comment il se décompose. Si Apple a vite retiré Fortnite de l'App Store à l'époque où il ne respectait plus les règles, il est important de rappeler que ceux qui avaient déjà téléchargé le jeu pouvaient encore y jouer par la suite et donc procéder à des achats.



Durant cette période, Epic a bien évidemment gagné des millions mais il va falloir rendre une partie des bénéfices. 30% du total gagné plus 30% des revenus gagnés entre le 1er novembre 2020 et la date du procès plus des dommages et intérêts. C'est ce qui fait que nous arrivons à cette fameuse somme de 6 000 000 de dollars.



Le procès est finalement assez étrange et plus complexe qu'il n'y paraît car si l'objectif principal d'Epic a été atteint en obligeant Apple d'accepter les paiements tiers sur l'App Store c'est finalement Apple qui crie victoire via ses avocats et Epic qui fait appel de la décision. On entendra reparler de tout cela prochainement, soyez en sûr...