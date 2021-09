Sonos annonce la Beam 2 avec le Dolby Atmos 3D à 499€

Il y a 4 heures

Alban Martin

2



La nouvelle barre de son Beam 2 de Sonos est officielle. L'enceinte présente de nombreuses améliorations, notamment l'ajout de la prise en charge du son Dolby Atmos 3D tout en conservant des fonctionnalités populaires telles que AirPlay 2. Le principal grief a donc été corrigé.

Beam Gen 2 : la même mais en mieux

Sonos a d'abord introduit Dolby Atmos dans sa gamme de produits avec l'impressionnante barre de son "Arc". Maintenant, il est disponible sur la Beam, moins chère et plus compacte. La meilleure résolution audio est pilotée par la nouvelle prise en charge HDMI eARC sur le Beam, qui ne dispose que de deux ports au total. Il dispose également de la technologie NFC pour une configuration encore plus facile.



Affichant le même encombrement que son prédécesseur, le Sonos Beam 2021 a en grande partie le même design, mais Sonos a remplacé l'enveloppe en tissu par un nouveau plastique perforé qui devrait s'avérer plus durable.



Sonos affirme que le son global du Beam s'est amélioré et précise que l'égaliseur intelligent TruePlay adaptatif est toujours présent pour garantir le meilleur son possible dans votre salon. Tout comme l'appareil de première génération et presque tous les produits Sonos, le Beam Gen 2 prend en charge AirPlay 2 d'Apple, ce qui en fait un excellent choix pour les ménages équipés de produits Apple.



La nouvelle Sonos Beam Gen 2 peut être précommandée directement auprès de Sonos pour 499€ en noir ou blanc avec une expédition à partir du 5 octobre. C'est donc 50€ de plus que la Beam 1 qu'on avait grandement appréciée.