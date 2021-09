Les AirPods de troisième génération finalement en production ?

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

2



Alors que nous attendions tous la présentation des AirPods de troisième génération lors du keynote hier, voilà qu'Apple a pris tout le monde à contrepied. Pour notre plus grande déception, pas de traces des écouteurs sans fil, repoussant une nouvelle fois la commercialisation de ces derniers.

Seulement, selon des sources du site taïwanais DigiTimes, les fournisseurs ont déjà donné le coup d'envoi des expéditions de ces derniers...

Les AirPods 3 seraient en production selon DigiTimes

Alors que les AirPods 3 n'ont pas été annoncés lors de l'événement Apple de cette semaine, des sources de nos confrères du site web DigiTimes affirme que les fournisseurs ont reçu le feu vert pour la production.



Dans l'article, on apprend que les expéditions ont été "lentes", mais que la production en cours est un bon signe que les AirPods de troisième génération seront probablement commercialisés avant la fin de l'année. Pour rappel, on devrait avoir le droit à un second évènement dans les prochaines semaines autour du Mac, ce qui permettra peut-être à la Pomme de dévoiler officiellement les AirPods de troisième génération.



On peut également imaginer un lancement surprise de la troisième génération des AirPods, sans avoir besoin de passer par un keynote...