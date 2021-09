Voici les nouveaux emojis à venir dans iOS 15

Alban Martin

Les nouveaux emojis à venir incluent un visage en train de fondre, un visage en pointillé, une personne enceinte et plusieurs variations de tons de peau qui ajouteront de la variété aux messages dans une future mise à jour iOS 15.

Les emoji 14.0 arrivent dans iOS 15.1 ou 15.2

Chaque année, le Consortium Unicode créé de nouveaux emoji dans la spécification officielle Unicode. La version Unicode 14.0 comprend 37 nouveaux emoji que les entreprises peuvent proposer dans leurs référentiels.



Une fois les nouveaux emoji approuvés, il appartient à Apple, Google, Facebook et autres de publier leurs versions d'emoji sur chaque plate-forme. Apple utilise souvent de nouveaux emoji pour attirer son nouveau système d'exploitation dès le début – peut-être dès iOS 15.1 cette année ou même iOS 15.2.

Les emoji ont des noms et des descriptions officiels, chacun avec un exemple d'image fourni par Emojipedia comme aperçu. Les emoji d'Apple ont tendance à ressembler à ces échantillons, mais incluent souvent plus de détails dans les personnages.



Le visage en train de fondre, le visage saluant, l'homme enceinte, le cœur avec les mains, les haricots, la boule à facettes et la batterie faible constituent quelques-uns des nouveaux choix d'emoji. Les options de mains et autres ont même des variations de teinte, ce qui signifie que les 37 nouveaux emoji peuvent avoir jusqu'à 112 versions au total.



Emojipedia essaie de ratisser large pour avoir la plus grande représentation possible, quitte à diviser sur certains sujets sensibles. Diverses sources sont envisagées à chaque nouvelle publication, dont la demande du public.



Pour ceux qui se posent la question, il existe à date 3,633 emojis.