Sorties jeux : Night in the Woods, Knights Edge, Core In Fusion

Il y a 3 heures

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 16 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Night in the Woods, Knights Edge, Core In Fusion.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

8 Bit Fighters VS (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.2a, 178 Mo, iOS 10.0, Zax Ma) Il s'agit d'un jeu de combat VS 2D pour tout le monde

Il est facile à apprendre, mais il peut être difficile à maîtriser.

Tout le monde peut s'amuser, mais seul le joueur le plus habile [ou le plus chanceux] peut devenir le gagnant !

Si vous aimez les jeux de combat VS, ou si vous souhaitez les connaître, ce jeu est fait pour vous ! Télécharger le jeu gratuit 8 Bit Fighters VS





Valor Legends: Eternity (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v4.0.1, 376 Mo, iOS 10.0, Century Games Pte. Ltd.) Bienvenue sur Valor Legends: Eternity, un univers magique rempli de récits légendaires et d'aventures épiques ! De nombreux Héros aux qualités uniques t'attendent sur ta quête pour retrouver les Reliques Éternelles disparues ! Invoque-les, fonde ton équipe et guide-la à travers ce monde fantastique, mais dangereux ! Le destin de notre monde est entre tes mains !



- Éclate-toi avec ce jeu idle 3D magnifique !

Profite de ce régal visuel spécialement conçu pour toi ; un style artistique sobre et raffiné, et des modèles 3D de Héros de hautes qualités te permettront de te plonger au cœur d'Oasis.



- Arrête de grinder !

Jeu Idle ! Continue de progresser et de gagner des ressources, même quand tu ne joues pas !

Télécharger le jeu gratuit Valor Legends: Eternity





Salvagette (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 61 Mo, iOS 9.0, Benjamin Heller) Balayez pour vous déplacer dans chacune des quatre directions. Percutez des objets pour les détruire, mais évitez les projectiles dangereux.



Améliorez votre vaisseau grâce à plusieurs niveaux de chacune des QUATRE améliorations.

Découvrez chacune des CINQ fins et débloquez de nouveaux morceaux de musique !

Affrontez 11 types d'ennemis différents, chacun ayant une forme "élite" distincte.

Regardez les reprises de vos tentatives et consultez vos statistiques à long terme. Télécharger le jeu gratuit Salvagette





Poink! (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2, 1 Mo, iOS 12.1, Martin Mauchauffee) Un jeu de casse-briques où vous n'avez pas à casser les briques. Le but est de détruire le mur et les briques sont là pour empêcher de le faire.



Il s'agit d'un démake du jeu de casse-briques classique Pong, réalisé par Paul van der Valk entre 1992 et 2002. Télécharger le jeu gratuit Poink!





Metro Survival Zombie hunter (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.53, 748 Mo, iOS 11.0, appscraft) Dans un futur proche, tous les conflits mondiaux étaient résolus, rien ne prévoyait des troubles. Mais néanmoins, il arriva, par une chaude journée d'automne, qu'une terrible explosion tonna à quelques dizaines de kilomètres de Moscou.



L'onde de choc a balayé la métropole, suivie d'une pluie radioactive. Seuls les chanceux qui ont été surpris par l'explosion dans les gares et dans les voitures de métro ont réussi à survivre.



Plusieurs années ont passé, les gens ont pu s'adapter à la vie sous terre, faisant de courtes incursions à la surface. Mais soudain, des créatures monstrueuses ont commencé à les attaquer. Jusqu'à présent, personne ne peut déterminer ce que c'est. Télécharger le jeu gratuit Metro Survival Zombie hunter





MechCube: Dark Stories (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.3, 93 Mo, iOS 8.0, Andrey Sklyarov) Il s'agit du deuxième jeu point-and-click de la série de jeux du Cube Mécanique - une structure vraiment titanesque, découverte par une expédition polaire fameuse dans les anciennes glaces de l'Antarctique. Le cube se compose d'une variété de pièces, au centre de chaque pièce est un dispositif de puzzle, en résolvant le puzzle, vous pouvez débloquer les portes des pièces voisines. Mais soyez prudent! L'espace et le temps sont mélangés à l'intérieur d'un cube, une porte ouverte peut vous emmener sur la terre préhistorique, dans une dimension d'horreur inconcevable ou dans le vide de l'espace ouvert! Télécharger MechCube: Dark Stories à 0,99 €





Knights Edge (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.9.4, 346 Mo, iOS 10.0, Lightfox Games, Inc.) Avez-vous l'étoffe d'un champion ?



Choisissez votre arme de prédilection et lancez-vous dans Knight's Edge ! Tuez les monstres en équipe le plus vite possible. Montrez de quel bois vous vous chauffez !



Affrontez une aurte équipe dans des matchs multijoueur rapides en 3 contre 3 pour voir qui éliminera tous les monstres en premier !

Tapez sur les personnages adverses pour les ralentir !

L'équipe la plus rapide raflera tout le butin.



C'est simple comme bonjour ! Faites glisser pour vous déplacer, relâchez pour attaquer et lancez votre capacité spéciale pour infliger un maximum de dégâts ! Télécharger le jeu gratuit Knights Edge





Galactigun (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.0, 174 Mo, iOS 12.3, M80 Games) Bienvenue dans l'accès anticipé de Galactigun ! Nous avons testé Galactigun avec un petit groupe d'utilisateurs au cours des derniers mois et il est maintenant temps de laisser entrer tout le monde !

L'extra-terrestre excentrique DJ Kranius, est venu consommer notre galaxie en utilisant des rythmes épiques aux proportions de basse.



Vous devez sauver la galaxie de son armada audio hypnotique. Touchez les vaisseaux ennemis en même temps que le rythme pour une destruction optimale ! C'est l'heure de s'amuser en faisant exploser les rythmes ! Télécharger le jeu gratuit Galactigun





Deep Space D6 (Jeu, Cartes / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.2.3, 86 Mo, iOS 10.0, Alex Vergara Nebot) Cette application est une adaptation numérique non officielle, réalisée par un fan, de Deep Space D-6, un fantastique jeu de plateau de solitaire de Tau Leader Games. Vous êtes le capitaine d'un vaisseau spatial au cœur du territoire ennemi, et vous devez utiliser au mieux votre équipage pour vous en sortir. Vous allez lancer des dés, qui représentent votre équipage, et les assigner à différentes stations pour faire face aux menaces externes et internes.



Utiliserez-vous votre dé scientifique pour recharger les boucliers ou réparer la distorsion temporelle ? Allez-vous envoyer vos ingénieurs pour faire face à une révolte de robots ou réparer votre coque ? Mènerez-vous votre équipage à la victoire ou rencontrerez-vous votre perte dans le vide froid de l'espace ? Télécharger le jeu gratuit Deep Space D6





CuBuGo (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4, 281 Mo, iOS 9.0, Bgames) Un gameplay unique. Faites tourner le monde pour découvrir de nouvelles combinaisons de chemins et d'autres connexions.

Trouvez la bonne torsion pour traverser ces mondes visuellement déroutants.



Dirigez CuBuGo sur le bon chemin jusqu'à l'arrivée, coup après coup, sans éliminer les animaux qui vous bloquent le passage.

Mais attention aux nains de jardin qui tombent, aux robots voraces, aux tuyaux qui lancent des flammes et aux couteaux qui tournent.



Chaque mouvement doit être bien pensé pour terminer un niveau, en collectant tous les bonus en cours de route. Télécharger le jeu gratuit CuBuGo





Core In Fusion (Jeu, Action, iPhone / iPad, v0.7.0, 227 Mo, iOS 11.0, Yaroslav Fuchko) Core in Fusion - un jeu d'action en équipe en temps réel où vous pouvez choisir le rôle que vous voulez et vous mesurer aux autres joueurs en leur montrant à quel point vous êtes bon en tactique, en compétences de jeu, en stratégie et en réaction.



Jeu :

- Le jeu commence avec deux équipes de part et d'autre, chaque équipe étant composée de 5 joueurs.

- Vous aurez le contrôle d'une sphère lumineuse.

- L'idée est de gagner 3 rounds.

- A chaque match, vous recevrez des points d'attribution à distribuer sur votre sphère, vous devrez également choisir 4 compétences que vous souhaitez.

- A chaque match, vous aurez un minimum de points d'attribution que vous pourrez distribuer.

- Dans la version actuelle, vous ne pouvez jouer qu'avec des bots, bientôt nous ajouterons la mise en réseau. Télécharger le jeu gratuit Core In Fusion





Combatants (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.0.1, 247 Mo, iOS 14.5, Lindsay Bridgman) Combatants... un jeu de cartes où se mêlent esprit, habileté, chance et détermination.



Utilisez les cartes qui vous sont distribuées pour entrer dans l'arène et défier votre adversaire. Brisez les cartes de vos adversaires pour collecter des pièces. Dépensez ces pièces pour infliger des dégâts directement sur la santé des autres joueurs. Le premier à réduire la santé des autres à zéro gagne.



- Jouez en solo ou en ligne

- Gagnez des succès en cours de route

- Devenez le champion de l'arène Télécharger le jeu gratuit Combatants





Nouveaux jeux payants iOS :

Relumine (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v0.2.1, 133 Mo, iOS 9.0, Ammil Inc.) Relumine est un jeu d'aventure et de réflexion. Une enfant nommée Relu se plonge dans une mine abandonnée et découvre un cristal magique.



Avec le pouvoir du cristal de faire tourner le monde, elle explore les ruines d'une ancienne société, est poursuivie par une ombre géante et guidée par de mystérieux esprits, à la recherche de son Papa.... perdu depuis longtemps. Télécharger Relumine à 1,99 €





Night in the Woods (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,9 Go, iOS 14.0, Finji) Mae Borowski a quitté l’université et elle revient chez elle, dans l’ancienne ville minière de Possum Springs, pour reprendre sa vie d’errance et retrouver les amis qu’elle y a laissés. Mais les choses ont changé. La ville n’est plus la même et ses amis ont grandi et changé. Les feuilles mortes tombent et le vent se fait de plus en plus froid. D’étranges phénomènes se produisent à la tombée de la nuit.



Et il y a quelque chose dans les bois.



Rejoignez Mae en vous aventurant dans sa ville natale et en explorant le côté sombre des choses.



NIGHT IN THE WOODS est un jeu d’aventure basé sur l’exploration, l’histoire et un personnage, avec des douzaines d’autres personnages à rencontrer et plein de choses à faire, dans un monde riche et vivant. Télécharger Night in the Woods à 5,99 €





The Heroic Legend of Eagarlnia (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1, 952 Mo, iOS 9.0, Pixmain) Merci de visiter la page de "The Heroic Legend of Eagarlnia", c'est un jeu premium sans achat in-app que vous pouvez jouer hors ligne !



Il s'agit d'un jeu de "grande stratégie" léger avec une histoire originale et unique réalisée par une équipe indépendante de 5 personnes. Bien que le gameplay ne soit pas exactement innovant, il représente la passion de notre producteur de jeux et sa compréhension des jeux stratégiques classiques. Avec Eagarlnia, nous espérons vous apporter une expérience agréable de jeu de stratégie en solo, sans avoir à vous presser pour prendre la meilleure décision, mais en étant capable de jouer où et quand vous voulez. Télécharger The Heroic Legend of Eagarlnia à 4,99 €