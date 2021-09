Bons plans iOS : To the Moon, Mage Chess, bWallet Pro

Il y a 3 heures

Corentin Ruffin

Réagir



Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment To the Moon, Mage Chess, bWallet Pro. L'occasion d'économiser 29€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Neptune (App, iPhone / iPad, v2.0.8, 15 Mo, iOS 14.0, Ethan Lipnik) passe de 2,29 € à gratuit. Neptune est une application Twitter fluide et magnifique conçue spécialement pour vous.



Plus de publicités ni de flux d'accueil non chronologique. Il est temps de prendre le contrôle de votre chronologie avec des filtres et de ne plus être bombardé de tendances aléatoires ou de tweets que vous en avez assez de voir. Découvrez l'haptique, un tiroir du bas qui tire pleinement parti d'un grand écran iPad ou d'un écran iPhone de poche. Naviguez facilement vers les notifications, les publications, les tendances et votre profil avec des gestes et des animations naturels. Juste une prise de votre profil et vous pouvez basculer vers n'importe quel autre profil Twitter que vous pourriez avoir.



L'application est agréable et soigné ! Télécharger l'app gratuite Neptune





iWoman (App, iPhone, v3.7.0, 32 Mo, iOS 8.0, Stefan Eipeltauer) passe de 1,99 € à gratuit. iWoman est la première application qui te permet depuis 2009 de suivre ton cycle menstruel et de prévoir tes prochaines règles. Suis ton cycle facilement et enregistre les jours de tes règles grâce à une interface simple, intelligente et personnalisable. iWoman t'aide à en savoir plus sur ton corps !



Visualise pour la première fois ton cycle menstruel de manière circulaire grâce à l'onglet "Cercle" de ton app. Facile à utiliser, iWoman est l'une des meilleures applications pour suivre sans difficulté tes règles jour après jour, indiquer ta température basale, calculer ton ovulation ou encore spécifier tes rapports sexuels.



Les + : Pratique ! Télécharger l'app gratuite iWoman





bWallet Pro (App, iPhone, v1.2.2, 38 Mo, iOS 10.0, Beesoft Apps) passe de 7,99 € à gratuit. bWallet est une application financière bien conçue qui fait littéralement tout. Elle combine une interface utilisateur très simple avec des fonctionnalités puissantes. Cette application vous permet de gérer tous vos comptes, d'enregistrer vos dépenses quotidiennes, de surveiller vos budgets et de suivre vos factures.



Elle comprend également des graphiques intuitifs et la possibilité de définir des rappels personnalisables.



Les + : Contrôlez toutes vos finances au même endroit Télécharger l'app gratuite bWallet Pro





Jeux gratuits iOS :

Mage Chess (Jeu, Jeux de société / Éducation, iPhone / iPad, v2.1, 42 Mo, iOS 14.5, Deze Lyu) passe de 0,99 € à gratuit. Des archéologues ont découvert une tombe médiévale dans une grotte en Angleterre, dont le propriétaire était un passionné d'échecs. La seule façon d'entrer ou de sortir est de jouer aux échecs avec les morts jusqu'à ce que les mauvais esprits soient satisfaits. Dans Mage Chess, vous jouerez avec des pièces d'échecs en 3D entièrement animées.



Il comprend toutes les règles spéciales des échecs : le roque, l'en passant et la promotion. Il propose également trois règles supplémentaires que vous pouvez essayer : l'invocation de pions, l'échange de pièces et la promotion instantanée. Mage Chess vous permet de créer des parties personnalisées et offre un mode hors ligne et en ligne. L'application vous permet également de sauvegarder et de charger des parties.



Les + : Pour les adorateurs du jeu d'échecs des sorciers Télécharger le jeu gratuit Mage Chess





Zero+ (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 3 Mo, iOS 7.0, SaturnBoy, LLC) passe de 1,09 € à gratuit. Un jeu de puzzle dans lequel vous devez déplacer des blocs pour arriver à 0 ! Vous avez des cases positives, des négatives, à vous de faire les bons choix pour arriver au zéro parfait à la main. Sorte de 2048 revisité, Zero+ est très addictif. Par contre, on aurait aimé des graphismes plus travaillés.



Attention, si les premiers niveaux se composent seulement des 1 et 2, les choses deviennent folles assez rapidement quand de grands nombres et de nouveaux types de tuiles s'invitent.



Les + : Il n'y a pas que des chiffres, vous verrez :)

Un peu de math, ça fait du bien Télécharger le jeu gratuit Zero+





Emoji Sudoku (Jeu, Jeux de société, iPhone, v1.1.2, 12 Mo, iOS 13.0, Jan's Games by Jan Mazurczak) passe de 1,09 € à gratuit. Rien de plus qu'un jeu de sudoku, qui remplace les chiffres... par des emojis ! Venez faire chauffer votre cerveau au sein des centaines de grilles disponible dans Emoji Sudoku.



Les + : Une valeur sûre Télécharger le jeu gratuit Emoji Sudoku





Promotions iOS :

Pavilion Mobile (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.44, 623 Mo, iOS 11.0, Visiontrick Media AB) passe de 4,99 € à 1,99 €. Pavilion est un jeu qui a été nominé aux IMGA et plusieurs fois primé avec ses énigmes à la 4ème personne ! Oui, en effet vous devez aider un mystérieux personnage à s'en sortir dans des puzzles oniriques où l'on a du mal à distinguer la réalité de la fantaisie. En plus, vous êtes livré à vous-même, sans explication. Comme je vous le disais, le but dans Pavilion est de guider un personnage en lui ouvrant le chemin, d'où le jeu à la 4ème personne. Pour cela, il faudra interagir avec l'environnement (objets, mais aussi lumières et sons) où l'énigme se mêle à l'exploration.



Prenez-vous pour Dieu et observez bien le comportement de votre sujet, tantôt affaibli, tantôt frigorifié, etc. C'est assez remarquable au niveau des détails, alors regardez bien ce jeu merveilleux !



Les + : Le concept Télécharger Pavilion Mobile à 1,99 €





Hidden Folks (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v2.0.6, 212 Mo, iOS 10.0, Adriaan de Jongh) passe de 6,99 € à 1,99 €. Cherchez des personnages cachés dans des paysages miniatures, dessinés à la main et interactifs. Ouvrez des tentes, taillez des buissons, claquez des portes, et taquinez des crocodiles ! Le bandeau des cibles, en bas de l'écran, vous montre ce que vous devez chercher.



Un jeu à la "Où est Charlie?" qui possèdent des graphismes sont magnifiques et un gameplay très intuitif. Télécharger Hidden Folks à 1,99 €