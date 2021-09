Castlevania: Grimoire of Souls est disponible sur Apple Arcade

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



C'était annoncé, Castlevania: Grimoire of Souls revit sur les appareils Apple grâce à Apple Arcade. Le service qui a récemment dépassé les 200 jeux disponibles, s'offre un classique de chez Konami, mais avec un jeu spécifiquement conçu pour les mobiles.

Castlevania: Grimoire of Souls est de sortie !

Le dernier jeu en date à rejoindre Apple Arcade est donc Castlevania: Grimoire of Souls. Alors que tout le monde le croyait mort et enterré depuis son rapide tour en 2019 au Canada, voici que Konami fait renaître cet excellent jeu de plateforme qui avait inventé un genre dans les années 90.

Plongez dans le monde riche de Castlevania avec le travail d'artistes de renom issus de sa longue histoire, avec des conceptions de personnages d'Ayami Kojima et de la musique de Michiru Yamane. Vivez une nouvelle histoire originale couvrant l'univers de Castlevania !



Pour ceux qui ne connaissent pas Castlevania, on parle d'un jeu d'action à part entière à défilement horizontal où le gameplay vif et précis met le joueur à rude épreuve. Avec Grimoire of Souls, découvrez un jeu avec des quantités épiques de contenu comprenant 60 niveaux, une grande variété d'équipements, des missions quotidiennes et hebdomadaires, et plus encore !



On notera la possibilité de jouer avec plusieurs personnages, en plus d'Alucard, comme Simon Belmont, Charlotte, Shanoa, Maria et bien d'autres à venir. L'intérêt réside dans les caractéristiques propres à chaque héros, ce qui nécessite d'adapter son style de jeu à chaque fois, d'autant que certains sont plus aptes que d'autres à vaincre tel ou tel ennemi ou boss. Les joueurs devront choisir entre maîtriser le personnage qui correspond le mieux à leur style de jeu, ou les apprendre tous pour pouvoir sélectionner le plus approprié à chaque nouveau niveau.

Grimoire of Souls est disponible dans 16 langues : français, français canadien, anglais, italien, allemand, espagnol (d’Amérique Latine et d’Espagne), russe, turque, portugais du Brésil, hollandais, arabe, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et japonais. Il est jouable sur iPhone, iPad, iPod touch, Mac et Apple TV, ainsi qu'avec une manette et un clavier.



La bande-annonce originale du jeu de 2019 peut être visionnée ci-dessous :

Pour mémoire, Apple Arcade est vendu 4,99€ par mois ou 49,99€ par an, et donne accès à un catalogue de plus de 200 jeux sans publicité ni achats intégrés sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV, avec des titres supplémentaires ajouté très régulièrement. Un essai gratuit d'un mois est disponible pour les nouveaux abonnés.

Télécharger le jeu Castlevania: Grimoire of Souls