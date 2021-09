Autopilot Tesla : les conducteurs deviennent inattentifs (étude)

Il y a 1 heure

Alban Martin

Tesla pourrait bientôt lancer la dernière version de son pilote automatique à un large groupe de conducteurs, mai les autorités de sécurité américaines sont inquiètes. En effet, une nouvelle étude du MIT a découvert que les conducteurs deviennent moins attentifs lorsqu'ils utilisent le système de pilote automatique de Tesla.

L'autopilot dans le viseur du régulateur américain

Les comportements changent avant et après le désengagement du [pilote automatique]. Avant le désengagement, les conducteurs regardaient moins la route et se concentraient davantage sur les zones non liées à la conduite qu'après la transition vers la conduite manuelle. La proportion plus élevée des regards hors route avant le retour à la conduite manuelle n'étaient pas compensés par des regards plus longs devant.

Avant l'arrêt du mode automatique, les conducteurs regardaient moins la route et se concentraient davantage sur les domaines non liés à la conduite qu'en conduite manuelle. Le fait que les conducteurs ne prêtent pas autant d'attention à la route lorsqu'ils utilisent le pilote automatique n'est pas très surprenant. Ce qui est nouveau, c'est que les chercheurs ont pu voir exactement où regardaient les conducteurs lorsque le pilote automatique était activé par rapport à lorsqu'il est désactivé.

Les yeux des conducteurs de Tesla étaient dirigés vers le bas et vers la région de la console centrale, ils "étaient donc vraisemblablement non liés à la conduite". Au contraire, regarder dans ces directions est généralement associé à des activités telles que regarder un smartphone ou interagir avec l'écran tactile d'infodivertissement. Ceux-ci étaient souvent plus longs avec le pilote automatique activé et beaucoup plus fréquents que les regards hors route en conduite manuelle.



Malgré son nom, le pilote automatique FSD (full self-driving) de Tesla n'est qu'un système d'aide à la conduite et est loin d'être totalement autonome. En tant que tel, cela exige que les conducteurs gardent les mains sur le volant et restent pleinement vigilants, mais Tesla n'utilise pas de caméras ou d'autres moyens pour surveiller la partie vigilance.



La dernière version, 10.0.1, est censée prendre des décisions plus sûres sur la route, mais n'a jusqu'à présent été déployée qu'à un groupe relativement restreint de bêta-testeurs. Tesla prévoit de le déployer plus largement à partir du 24 septembre et pourrait le diffuser sur tous les véhicules électriques avec l'option FSD de pilote automatique, en attendant un essai de sept jours qui suivra le comportement du propriétaire.



La nouvelle version pourrait toutefois opposer Tesla aux régulateurs américains. La directrice du National Transportation Safety Board (NTSB), Jennifer Homendy, a récemment déclaré que Tesla ne devrait pas publier la dernière mise à jour logicielle tant qu'elle ne pourra pas résoudre les "problèmes de sécurité de base". Elle n'était pas non plus enthousiasmée par les mises à jour bêta de Tesla publiées pour certains clients.