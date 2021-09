Refurb : le Canada a désormais accès aux iPhone reconditionnés

Alexandre Godard

Si vous êtes résident au Canada, sachez que comme les États-Unis, le refurb d'Apple propose certains iPhone reconditionnés à la vente à partir d'aujourd'hui. Un ajout qui devrait à coup sûr en intéresser plus d'un.

Le refurb canadien accueille les iPhone

Nous savons que le Canada et les États-Unis sont des pays voisins et c'est pour cela qu'ils partagent pas mal de choses en commun. Preuve en est, le Canada a désormais accès aux iPhone reconditionnés sur le site d'Apple alors que seul les USA y avait accès jusqu'à présent.



De base, les produits accessibles au Canada via le refurb sont les Mac, les iPad et l'Apple TV. L'iPhone va donc venir s'intercaler au milieu de tout cela avec des baisses allant jusqu'à 500 $.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, toute la gamme iPhone 11 ainsi que l'iPhone XS Max sont disponibles. Pour rappel, Apple a fait les choses bien et propose les mêmes avantages que lors de l'achat d'un produit neuf.



On retrouve la garantie constructeur d'un an, la politique de retour de 15 jours ainsi que l'intégration d'une toute nouvelle batterie à l'intérieur. Si le design extérieur est plus qu'intact, on pourrait presque s'y méprendre avec un produit neuf sorti du blister.



Si vous êtes à la recherche d'un produit reconditionné, n'oubliez pas de regarder régulièrement la page des offres afin de ne pas louper le bon coup. Car si le reconditionné à énormément d'avantages, il est plus difficile en revanche de trouver le produit exact que l'on recherche (prix, couleur, stockage...)



