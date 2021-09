Microsoft annonce les Surface Pro 8, Surface Laptop Studio et Surface Go 3

Alban Martin

Dans le cadre de son événement annuel sur la gamme Surface aujourd'hui, Microsoft a annoncé un tout nouvel ordinateur portable professionnel appelé Surface Laptop Studio. Il présente un nouveau design radical qui ressemble à la coque Magic Keyboard de l'iPad Pro, ainsi que de nouvelles fonctionnalités telles qu'un affichage à taux de rafraîchissement élevé, un stylet haptique, etc. Avec lui, le géant américain a dévoilé sa Surface Pro 8 et sa Surface Go 3.

Surface Laptop Studio

Le Surface Laptop Studio est un ordinateur qui ressemble à un iPad Pro. Si les utilisateurs peuvent positionner l'écran comme un ordinateur portable classique, Microsoft a travaillé la charnière pour avoir un écran de 14 pouces qui peut flotter au-dessus du clavier.



Surtout, Microsoft a inclus de nouvelles fonctionnalités clés comme un affichage au taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, soit mieux que tous les Mac actuellement disponibles. Mieux, le nouvel écran est tactile et fonctionne avec le nouveau stylet Surface Slim 2 qui propose un retour haptique pour lui donner l'impression d'être un stylo traditionnel.



Le Surface Laptop Studio est livré avec Windows 11 et sera disponible l'année prochaine. Les prix démarrent à 1 599,99 $ avec des précommandes ouvertes aujourd'hui. Voilà un concurrent sérieux au futur MacBook Pro 2021.

Surface Pro 8

De toutes les nouveautés de Microsoft, sa Surface Pro 8 doit être non seulement la plus attendue. Centré autour d'un écran PixelSense Flow de 13 pouces qui a été mis à niveau avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et des bordures plus fines, la nouvelle machine partage un design similaire à celui de son prédécesseur, le Surface Pro 7.



Comme son cousin, il tournera sous Windows 11 et une mise à jour spécifique déploiera une nouvelle fonctionnalité de taux de rafraîchissement dynamique cet automne. La tablette est alimentée par un processeur Intel de 11e génération associé à des SSD remplaçables pour une mise à niveau ultérieure.



Notons également que la Surface Pro 8 contient désormais une paire de ports Thunderbolt, abandonnant entièrement l'USB-A. La commercialisation est prévue pour le début du mois prochain avec un prix de 1 099,99 $.

Surface Go 3

Enfin, la Surface Go 3 fait son entrée chez Microsoft, avec un écran de 10 pouces. La mise à niveau la plus notable ici est le nouveau processeur Intel, qui offre des performances 60% plus rapides que son prédécesseur. En plus d'exécuter Windows 11, vous pourrez également profiter de la reconnaissance faciale Windows Hello. Le prix du concurrent de l'iPad 9 débute à 399,99 $.