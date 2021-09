iOS 15.1 va résoudre un problème concernant Siri sur les AirPods Pro

Alexandre Godard

Un nouveau bug qui peut vous concerner vient d'être relayé massivement sur Reddit. Selon les retours, les commandes vocales via Siri ne fonctionnent pas sur certains AirPods Pro. Un problème qui sera bientôt résolu.

iOS 15 : Siri ne répond plus sur les AirPods Pro

Comme souligné sur l'article précédent au sujet d'Apple Music, lorsqu’il y a des nouveautés, il y a également des bugs à corriger. Par ailleurs, nous faisons confiance à Apple comme toujours pour les résoudre le plus rapidement possible.



Cette fois-ci, c'est du côté de Reddit (comme souvent) qu'il faut se tourner pour se tenir informé de certains bugs plus ou moins importants dont un concernant les AirPods Pro.

Selon plusieurs utilisateurs, si vous êtes en possession d'AirPods Pro et que vous avez téléchargé iOS 15, il se peut que la fonction Siri qui permet d'interagir par la voix avec les écouteurs rencontre des petits problèmes.



Plus précisément, si vous demandez à Siri de basculer d'un mode d'écoute à l'autre, d'activer la suppression active du bruit ou encore d'activer par exemple le mode Transparence, il se peut que l'assistant vocal vous réponde "Désolé, je ne peux pas faire ça".



En attendant, nous vous invitons à passer par le centre de contrôle pour interagir avec vos AirPods Pro. Heureusement, il semblerait qu'iOS 15.1 qui est en bêta depuis mardi corrige ce problème.



Apple ne devrait pas mettre trop de temps à sortir cette mise à jour corrective qui aura pour but de régler tous les petits problèmes détectés depuis quelques jours.