Voici le drop test des iPhone 13 Pro et Pro Max

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

2



À chaque nouvel iPhone, nous avons droit à tout un tas de tests plus ou moins originaux. Celui de la résistance aux chutes est très attendu, et l'iPhone 13 Pro n'y coupe pas. Si vous êtes du genre maladroit, lisez bien les prochaines lignes.

Le test de chute des iPhone 13 Pro

Le YouTubeur EverythingApplePro a, encore une fois, réalisé un drop test pour montrer comment l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max résistent en cas de chute. On peut le remercier car c'est toujours mieux que de l'apprendre par soi-même dans la douleur.



Apple affirme que l'iPhone 13 a le "verre le plus résistant de tous les smartphones" grâce au Ceramic Shield. Mais il faut savoir que les iPhone 12 possédaient déjà cette protection d'écran qui était effectivement plus costaude, mais ces derniers étaient plus légers.



Quand Apple fait la publicité du Ceramic Shield, elle ne montre jamais l'iPhone tombant sur un sol dur. Cette fois, EverythingApplePro montre l'un des scénarios les pires : un sol en béton.

Quand il laisse tomber trois fois les deux iPhone 2021 de la hauteur d'une table (moins d'un 1 mètre), ils n'ont aucune égratignure nulle part. En revanche, en tombant depuis la hauteur d'une personne parlant au téléphone, l'écran de l'iPhone 13 Pro n'a pas survécu, quand le 13 Pro Max était encore entier. Les deux téléphones fonctionnaient pourtant très bien.



D'une hauteur de 3 mètres, l'iPhone 13 Pro a vu son dos complètement explosé, tandis que le 13 Pro Max était encore en bon état, avec seulement quelques rayures au niveau de la finition en acier inoxydable. Mais quand il est tombé avec l'écran vers le bas, il s'est finalement cassé, tout en restant utilisable.



Grosso modo, la résistance reste la même que l'an dernier sur les iPhone 12 Pro, et pour les plus maladroits, une coque est vivement recommandée. D'autant plus qu'une mauvaise chute, même de plus bas, pourrait lui être fatal avec plus de 200 grammes sur la balance. Oui, un iPhone 13 mini et ses 141 grammes sont plus résistants en cas d'accident.



Si vous aimez regarder des téléphones coûteux se briser, voici la fameuse vidéo de EverythingApplePro ci-dessous :