le face id des iphone 13 a du mal avec les masques cpap

À chaque nouvelle génération d'iPhone et version d'iOS, Apple apporte plusieurs modifications visant à améliorer la reconnaissance faciale qui nous permet de déverrouiller notre iPhone ou encore de faire un achat avec Apple Pay. Le problème, c'est que les améliorations peuvent parfois décevoir comme c'est le cas pour cette personne handicapée obligée de porter un masque CPAP.

Que ça soit les masques pour se protéger du Covid-19 ou les masques respiratoires pour les personnes malades, ce n'est que des complications pour la reconnaissance faciale développée par Apple.

Colin Hughes un client qui vient d'acquérir un iPhone 13 Pro a partagé sa mauvaise expérience au moment où il a voulu configurer le Face ID lors de l'activation de son nouvel iPhone.

Le smartphone n'a pas réussi à analyser les points clés de son visage à cause du masque de pression positive continue des voies respiratoires (CPAP) qu'il porte quotidiennement.



Ce problème ne s'était jamais produit auparavant d'après le propriétaire de l'iPhone 13 Pro, selon ses propos, son iPhone X qu'il possède depuis maintenant 4 ans n'a jamais rencontré de difficulté à le reconnaître quand il portait son masque CPAP.

Souffrant de dystrophie musculaire sévère et étant obligé de rester 24h/24 avec un masque CPAP, Colin Hughes n'a aujourd'hui pas d'autres choix que de retourner avec son vieux iPhone X s'il souhaite continuer à profiter du Face ID pour déverrouiller son iPhone.

Je porte un masque de ventilation d'oreiller nasal CPAP, et depuis le premier jour avec l'iPhone X, Face ID n'a jamais eu de problème à configurer et à me reconnaître avec mon masque allumé, il toujours fonctionné parfaitement. Le bruit entourant les masques Covid m'a dépassé, car je n'ai tout simplement pas eu de problème avec mon masque et plusieurs iPhone de 2017 à aujourd'hui.

Maintenant, je me retrouve avec un iPhone X de 4 ans qui déverrouille mon iPhone avec mon masque de ventilateur d'oreiller nasal CPAP allumé, sans problème, et le dernier, le meilleur iPhone 13 Pro qui refuse de configurer Face ID avec mon masque.

Apple a clairement modifié Face ID à la lumière des masques Covid, mais cela a coûté cher à l'accessibilité pour des gens comme moi.

En essayant de configurer un nouveau visage sur l'iPhone 13 Pro, il est dit "visage obscurci, essayez d'enlever tout ce qui peut couvrir votre visage". Si je fais ça, je vais étouffer ! Je n'ai pas de plan B.